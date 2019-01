Niemand wil een komende korting op de pensioenen op zijn geweten hebben

Wie wil een korting van de pensioenen voor miljoenen ouderen en werknemers op zijn geweten hebben? Wat kan de politiek doen om de verlaging van de uitkeringen, die volgend jaar dreigt, af te wenden? Die vragen hangen inmiddels levensgroot boven het Binnenhof.

De kans op kortingen in 2020 neemt toe nadat de pensioenfondsen deze week hun dekkingsgraden bekendmaakten. De fondsen hebben, volgens de officiële rekenregels, te weinig geld in kas om in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen. Als dit aan het eind van dit jaar nog steeds zo is, moet het mes volgend jaar in de uitkeringen van gepensioneerden en daalt ook de opbouw van het pensioen van werknemers.

Een aantal grote fondsen zit door de lage rente en de koersdalingen de afgelopen maanden op de beurs in zwaar weer. Het metaalfonds PMT, het ABP voor ambtenaren, het pensioenfonds voor de elektrometaal PME en PFZW, dat het geld voor de zorg- en welzijnswerknemers beheert, zijn pessimistisch.

50Plus probeerde vorige week tevergeefs korting van de pensioenen te voorkomen door tijdelijk de rekenregels te veranderen. Kamerlid Martin van Rooijen stelde voor dat pensioenfondsen voor het bepalen van reserves een hogere rekenrente mogen hanteren. 50Plus vindt dat pensioenfondsen zich volgens de huidige regels arm moeten rekenen, maar kreeg voor dat idee alleen steun van PVV, SP, Denk en Forum voor Democratie. Andere partijen vinden het risico te groot dat er te weinig in kas blijft voor jongeren als de rekenrente verandert.

Nieuw stelsel

De meeste politieke partijen hopen dat een verandering van het pensioenstelsel de uitkeringen veiligstelt. In een nieuw stelsel zouden er minder garanties zijn voor de hoogte van de pensioenen en juist door die flexibiliteit zou de kans op verhoging van de uitkeringen toenemen. Onderhandelingen tussen de vakbonden en de politiek daarover liepen in november vast. Er was wel overeenstemming over het nieuwe pensioenstelsel, maar niet over een aantal bijkomende eisen van de bonden zoals de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken voor mensen met zware beroepen en pensioen voor zelfstandig ondernemers. De bonden hopen dat de druk op het kabinet om toe te geven stijgt als Rutte III na de verkiezingen in het voorjaar in de Eerste Kamer waarschijnlijk steun nodig heeft van de linkse oppositie.

Als er later dit jaar toch een pensioenakkoord komt, zijn de kortingen nog niet onmiddellijk van tafel. De invoering van een nieuw systeem duurt jaren. De pensioenfondsen twee jaar extra de tijd geven om hun reserves op orde te brengen, biedt voor de korte termijn wel soelaas. In afwachting van het nieuwe stelsel zijn de pensioenen dan even veilig. Dat is ook het voorstel dat GroenLinks en 50Plus hebben ingediend bij de Tweede Kamer. Dat geeft ook de onderhandelaars voor een pensioen­akkoord extra adem. Wanneer het initiatiefwetsvoorstel wordt behandeld is onduidelijk.

Premier Mark Rutte suggereerde eind vorig jaar eveneens de mogelijkheid om de fondsen extra tijd te geven. Het kabinet heeft wel een belangrijke voorwaarde: eerst moeten de vakbonden over de brug komen en instemmen met een ander pensioenstelsel.

Zo kunnen kabinet, vakbonden, werkgeversorganisatie en oppositie naar elkaar blijven wijzen. Niemand wil de schuld krijgen als het in 2019 niet lukt om een akkoord te bereiken over de toekomst van de pensioenen.