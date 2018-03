Nergens zijn contrasten in Rotterdam zo groot als rond het Afrikaanderplein

Nergens zijn de contrasten zo groot als in Rotterdam. Scheidslijnen lopen soms dwars door buurten of straten. Rond het Afrikaanderplein, in Rotterdam-Zuid, komen veel tegenstellingen samen. In de buurt van de Afrikaandermarkt bevinden zich enkele van de armste buurten van Nederland. De werkloosheid is groot, veel kinderen gaan zonder ontbijt naar school.

Lees verder na de advertentie

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De pop-upredactie van Trouw is deze week in de Afrikaanderwijk en omgeving © Maps4News/Here

Fiets vijf minuten naar het westen en je staat op Katendrecht, de beruchte zeemansbuurt die de transformeerde naar hipsterhotspot. Steek de Rijnhavenbrug over ('De Hoereloper' in de volksmond, verwijzend naar de geschiedenis van Katendrecht) en je staat op de Wilhelminapier. Welgestelden en expats bewonen hier de appartementen met het mooiste uitzicht op de stad.

De verdeeldheid in dit stuk van Rotterdam kwam vorig jaar nog eens aan het licht bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bij sommige stembureaus werd Denk de grootste, soms op de voet gevolgd door de PVV. Maar ook GroenLinks en D66 zijn in opkomst: vaak een teken dat hoogopgeleide starters en jonge gezinnen hun weg naar de wijken weten te vinden.

Trouw gaat deze week kijken in de Afrikaanderwijk en omgeving. Wat voor weerslag heeft de verkiezingsstrijd op de Rotterdammers? Welke thema's houden hen bezig?

Suggesties of vragen? Mail naar Pop-up@trouw.nl