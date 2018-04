Nep-loverboys om meisjes weerbaarder maken, kan dat wel?

Twee acteurs lopen over de kermis in De Goorn. Hun doel? Meisjes aanspreken. ‘Fake Boys’ is een proef van de ­gemeente waartoe het dorp behoort. De neploverboys proberen in enkele ­minuten telefoonnummer of sociale-media-account van de meisjes te krijgen. Zes van de aangesproken meisjes delen hun gegevens, zestien niet.

De Noord-Hollandse gemeente Koggenland, waar De Goorn in ligt, wil meisjes erop wijzen dat ze steviger kunnen optreden tegen loverboys en andere dwingelandij, zegt woordvoerder Desirée van Kampen. Loverboys zijn jongemannen die meisjes verleiden en vervolgens dwingen om als prostituee te werken.

Na de ontmoeting met de acteurs staan hulpverleners klaar. “Het draait allemaal om dat gesprek. We willen de meisjes leren een bewuste afweging te maken. Ook meisjes die geen nummer gaven, vertelden dat ze het lastig vonden om de jongens af te kappen en dat ze zich onzeker voelden.”

'Een beetje oneerlijk'

Volgens Martine Fagel, hulpverlener bij Pretty Woman, is de inzet van namaakloverboys ‘een beetje oneerlijk.’ Pretty Woman helpt slachtoffers van loverboys. “Het is grappig en origineel, maar je overrompelt die meiden.” Wie zomaar op meisjes afstapt zonder hun achtergrond te kennen, weet niet hoe dat uitpakt, zegt ­Fagel. “Sommige meiden zullen erom lachen, maar meiden met een laag zelfbeeld zullen zich nog meer schamen.” Fagel betwijfelt het nut van de actie. “Vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare jongeren is een langdurig proces. Dat doe je niet in een avond.”

Het is niet de eerste keer dat een gemeente acteurs inzet als waarschuwing. Ook in Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Winterswijk zijn nep-loverboys ingezet. Gemeentewoordvoerder Van Kampen erkent dat de resultaten lastig vast te stellen zijn. “Je weet nooit zeker of deze actie van invloed is op het gedrag of de manier van denken van de meisjes. We hopen dat ze de optie om nee te zeggen ­bespreken met hun ouders en vriendinnen.” Of de nep-loverboys nog een keer mogen komen, wordt pas duidelijk na evaluatie van de proef.

Linda Terpstra van Fier, expert op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, vindt het goed dat gemeenten meisjes wijzen op de gevaren van loverboys. “Bijna 90 procent van de slacht­offers blijft onopgemerkt, dus het is ­belangrijk dat meisjes en hun omgeving weten wat het risico is.”

Terpstra hamert er ook op dat de overheid daders en klanten moet aanpakken. “De pakkans voor mensenhandelaren is gering, straffen laag. Als we alleen focussen op slachtoffers, is het dweilen met de kraan open.”