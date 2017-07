Neemt u deze man...? Ja, ja en ja

Officieel mag het geen huwelijk heten, zegt hun advocaat Germán Rincón Perfetti tegen The Guardian. "Volgens het Colombiaans recht is een huwelijk iets tussen twee mensen, dus moesten we een nieuwe term verzinnen: een 'speciaal patrimonische verbintenis'." De Colombiaanse wet zal het trio als juridische partners erkennen.

Bermudez en Rodriguez zijn al achttien jaar samen en waren het eerste homokoppel dat in Colombia in 2000 werdt geregistreerd als partners. Acht jaar geleden voegde een andere man zich bij hen: Alex Esneider Zabala. En vier jaar later volgde ook Prada. Aanvankelijk waren zij van plan om zich met hun vieren te laten registeren als partners, maar Zabala overleed drie jaar terug aan kanker.

Prada heeft een vrouwelijke priester gevraagd om het 'huwelijk' te zegenen. Daarbij zullen zij ook hun overleden vriend herdenken.

