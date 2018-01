Neemt dochterlief vader in de maling met haar bedritueel?

Een vader merkt dat zijn dochtertje van drieënhalf steeds meer eisen stelt bij het naar bed brengen. "Ze wil graag een verhaaltje (tuurlijk), bij voorkeur hetzelfde: over een koe die door de lucht vliegt. Bijrollen zijn er voor Boom, Varken, en Boomvarken, die is half boom, half varken en ligt regelmatig overhoop met een vliegende Viskip."

Daar horen dan twee liedjes bij: 'Op een grote paddestoel' en 'Slaap kindje slaap', waarbij vader de woorden die met een 's' beginnen, minimaal drie keer moet vervangen door een ander woord met een 's'. 'Slaap kindje slagroom' bijvoorbeeld. Verder - 'Zeer Belangrijk', schrijft vader - moet het kleine lampje aan, mag het rolgordijn niet dicht en moet de deken over haar heen gewapperd: een vliegdekentje. En dan het afscheid: van de dag, van mama, dag kindjes van de crèche, dag poes. En een kus op haar speen.

Stiekem vindt hij het best leuk - 'waarschijnlijk de reden van dit alles' - maar hij wil voorkomen dat hij straks uren zoet is met instoppen. Hij voelt zich ook een beetje gepiepeld. Moeder volgt eenzelfde, even lang ritueel, maar de gastouder legt het meisje zonder poespas in bed en bij haar gaat dochterlief gewoon liggen en slapen. "Word ik hier voor een aandachtskarretje gespannen? Of wil ze die hele riedel van mij, omdat ik haar vader ben?"

Orthopedagoog en somnoloog (slaapgeneeskundige) Daniëlle Hendriks werkt bij het kinderslaapcentrum van Haaglanden MC. Peuters en kleuters houden van vaste rituelen voor het slapengaan, weet ze. "Zo'n speciaal moment met vader of moeder is op zichzelf al prettig, maar het geeft ook veiligheid en rust."

Slaapklets

Michal Janssen schreef een serie kinderboeken voor dat speciale moment, 'Slaapklets!'. Het helpt om voor het slapengaan nog even de dag door te nemen, knus samen met je kind. Er staan opdrachten in, met cijfers of letters, enr instructies voor een minimassage. Het bevat ook eenvoudige vragen om aan je kind voor te leggen; waar zou jij liever slapen, op een eiland of in de jungle?

Janssen heeft pabo gedaan en studeerde onderwijskunde. Ze heeft het kletsboek vooral bedacht om haar eigen kinderen aan het praten te krijgen. "Ik merkte dat er na school niet veel meer uitkwam dan korte antwoorden. De dag was stom of leuk. Meer niet." Slaapklets behandelt de afgelopen dag en kijkt vooruit naar morgen. "Dat voorkomt dat hen iets blijft dwarszitten."

Volgens opvoed- en slaapdeskundige Hendriks gaat er veel door het hoofd van drieënhalfjarigen. "Ze zijn ondernemend, ontdekken de wereld en hun fantasie gaat alle kanten op. Tegelijk hebben ze geen besef van tijd en kunnen ze gevoelig zijn voor monsters en andere angsten. Dat extra kwartiertje met de ouder geeft structuur aan de dag."

Meisjes van drieënhalf weten hoe ze de aandacht naar zich toe kunnen trekken en kunnen behoorlijk moeilijk doen

Het is logisch dat deze vader steeds over het boomvarken en de viskip moet vertellen. "Ze horen het liefst iets wat ze kennen." Net als de teletubbies, zegt Hendriks. "Volwassenen vragen zich af wat daar nou leuk aan is: nóg een keer, nóg een keer datzelfde filmpje. Maar bij kinderen geeft het zo'n plezier, juist omdat ze dan precies weten wat er gaat gebeuren."

Volgens Hendriks klinkt het beschreven bedritueel nog heel prettig. "Het wordt pas een probleem als het meisje er steeds meer bij gaat halen, of heel erg in paniek schiet als papa een keer een dingetje vergeet. Dan wordt het dwangmatig."

"Het is goed om alvast grenzen te stellen. Want meisjes van drieënhalf weten hoe ze de aandacht naar zich toe kunnen trekken en kunnen behoorlijk moeilijk doen, als iets niet gaat zoals zij willen." Duidelijk zijn, voordat er een strijd ontstaat, adviseert ze. "Tien minuten tot een kwartiertje is mooi zat. Dan is het klaar. Dus na de speenkus de kamer verlaten, zodat het meisje zelf in slaap kan vallen. Niet nog even de knuffels goed leggen, niet nóg een kusje, of weer iets anders."

Volgens Michal Janssen moet vader deze momenten koesteren. "Overdag zijn ouders altijd maar druk, gaat de aandacht ook naar anderen in het gezin of naar de boodschappen, nu is het even een-op-een. Lekker kletsen, even ontspannen en er moet vooral gelachen worden."

