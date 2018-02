Nee het is geen wraak, zegt China, ons onderzoek naar Amerikaans graan

Kwamen de VS laatst met invoerheffingen op Chinese zonnepanelen, nu gaat China op zijn beurt onderzoeken of Amerika graan heeft gedumpt. Het gaat om kafferkoren ofwel sorghum, in productie de vijfde graansoort ter wereld. Volgens het Chinese ministerie van handel hebben Amerikaanse boeren ten onterechte subsidies gekregen. Meestal klaagt het Witte Huis juist over staatssteun van China, vooral als het oplopende handelstekort ter sprake komt.

Sinds 2013 is de Amerikaanse export van sorghum naar China flink gestegen, zei het Chinese ministerie zondag, en dat tegen opmerkelijk lage prijzen. Het onderzoek kan leiden tot invoerbeperkingen. Opvallend is dat het ministerie er op eigen houtje aan begint: gewoonlijk gaan aan zo'n onderzoek klachten van de eigen industrie aan vooraf. Maar een woordvoerder wees de suggestie van de hand dat China Amerika's handelsmaatregelen met gelijke munt wil terugbetalen.

Ganzen aan de mais China is de grootste graanconsument ter wereld. In 2017 ging bijna 5 miljoen ton Amerikaans sorghum richting China, vooral om dieren te voeren. Handelaren houden er al rekening mee dat Chinese ganzen en eenden in de toekomst meer mais moeten eten. Nu sorghum een probleemdossier kan worden, gingen de prijzen voor maisfutures, termijncontracten, gisteren omhoog. Chinezen maken baijiu van sorghum, een heldere graandrank met 52 procent alcohol, de meest gedronken alcoholische drank ter wereld Die sterke vraag vanuit China kwam juist als geroepen, zei directeur Tim Lust van belangenorganisatie Nationale Sorghum Producenten (NSP) uit Texas in het vakblad van zijn organisatie. Net zoals veel boeren niet zonder het financiële vangnet van de eigen overheid kunnen: in het najaar ontvingen sorghumtelers voor 373 miljoen dollar aan steun als gevolg van een wet uit 2014. Verder koopt de Amerikaanse overheid sorghum op als voedselhulp voor hongersnoden in de wereld.

Markt die je niet wilt missen Veel Amerikaanse sorghumtelers draaiden in 2017 verlies door de lage prijzen. Daarbij kwamen nog de nodige natuurrampen, zegt Lust: orkanen, branden, de vorst in Nieuw-Mexico. In reactie op het nieuws uit China laat de NSP nu desgevraagd weten te zullen meewerken aan het onderzoek. Amerikaanse sorghum-producenten kunnen ruzie met China uit commercieel oogpunt niet gebruiken. Chinezen maken namelijk baijiu van sorghum, een heldere graandrank met 52 procent alcohol. Het is de meest gedronken alcoholische drank ter wereld. De Chinese baijiumarkt is zo groot dat je vier keer de totale Amerikaanse oogst nodig zou hebben voor de productie ervan. Amerikaanse telers onderzoeken nu samen met een Chinese universiteit of baijiu op basis van Amerikaanse sorghumvarianten een beetje in de smaak valt. En dat is een groeimarkt die ze niet willen mislopen.