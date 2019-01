Nederlandse werknemers hebben weinig zin in innovatie

In ieder bedrijf wordt er hard aan gewerkt om klaar te zijn voor de dag van morgen. Voor 85 procent van de Nederlandse managers is innoveren van levensbelang voor het voortbestaan van hun organisatie. Twee derde van de ondernemers noemt innoveren een topprioriteit, iets waar ze elke dag bij stilstaan.

Lees verder na de advertentie

Maar medewerkers worden juist moe van de zoveelste verandering op de werkvloer. Een derde van de Nederlandse organisaties kampt met innovatiemoeheid onder de werknemers.

Creativiteit laat zich niet zien als werknemers vastzitten in een strak keurslijf

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Peilstok van de Nederlandse innovatie’ dat is uitgevoerd in opdracht van ICT-adviesbureaus Ilionx en QNH consulting. Onderzoeksbureau Markteffect ondervroeg 587 managers over innovatie binnen en buiten de eigen organisatie.

Er wordt vaak te weinig tijd voor vrijgemaakt, waardoor een grote groep er niet veel zin meer in heeft. In de praktijk moeten werknemers namelijk vaak naast hun dagelijkse werkzaamheden aandacht besteden aan nieuwe projecten. Tijdgebrek van hun werknemers is het grootste obstakel, ervaart acht op de tien managers.

Google Dat kan ook anders, zegt Wiebe de Boer, ceo bij Ilionx en QNH: “Bij Google werd een dienst als Streetview ontwikkeld door medewerkers twintig procent van hun tijd te laten besteden aan dingen die ze leuk vonden.” Maar de Google-norm van tachtig-twintig wordt in Nederlandse organisaties bij lange na niet gehaald, vertelt De Boer. “Kleine organisaties maken relatief gezien de meeste tijd vrij voor innovatie, gemiddeld vijf procent van de tijd. In grote organisaties is dit twee procent en in middelgrote organisaties slechts één procent.” Terwijl innovatie niet vanzelf gebeurt. Medewerkers moeten de ruimte en vrijheid krijgen om ideeën te kunnen bedenken. Creativiteit laat zich niet zien als werknemers vastzitten in een strak keurslijf. De MKB-servicedesk adviseert kleine en middelgrote bedrijven om vaste momenten te organiseren waarin je met elkaar over verbeterpunten praat. “Bedenk altijd: uiteindelijk kost het geen tijd, maar win je er tijd mee”, staat op de site van het adviesorgaan voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. “Je gaat namelijk nadenken hoe zaken beter kunnen. Efficiënter. En ook leuker. Bedrijven zullen merken dat medewerkers door te mogen meedenken meer zin hebben in hun werk.” Ook deze site kijkt naar Google en adviseert bedrijven daarom om een ideeënbord op te hangen, ‘net als bij Google’. De MKB-servicedesk vindt ook dat er in het midden- en kleinbedrijf nog te weinig gebeurt op innovatiegebied. “De waan van de dag regeert. Terwijl de noodzaak tot innoveren minstens zo groot is als bij grote bedrijven. De markt – in welke branche dan ook – is voortdurend in beweging. Bovendien, ook de concurrent zit niet stil en denkt na over betere, andere, slimme producten.”

Verwarring Terug naar de werknemer. Naast gebrek aan tijd is ook onduidelijkheid een oorzaak voor ‘minder zin in innovatie’. Bij 32 procent van de organisaties is er verwarring over hoe ze moeten innoveren, blijkt uit het onderzoek van Markteffect. Terwijl innovatie ook gebruikt kan worden om medewerkers te enthousiasmeren en om zichzelf te ontwikkelen. De Boer: “Het is van vitaal belang om ook te innoveren om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. Dat helpt bij het behouden van medewerkers en het behalen van succes.” De belangrijkste reden voor een bedrijf om te innoveren is de wens om als organisatie efficiënter te werken. 44 procent van de ondervraagde managers gaf dat als reden op. Een andere veel genoemde reden is het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Daarna volgen het besparen van kosten en het vergroten van de tevredenheid van klanten. De meeste werknemers gaan ervan uit dat nieuwe technologie kan helpen om op slimmere manieren te werken, blijkt uit andere onderzoeken. Veel werknemers vinden vergaderen en e-mails beantwoorden een vervelende onderbreking van hun ‘echte’ werkzaamheden. Het zou fijn zijn als er slimme machines zijn die de repeterende taken, zoals het plannen van vergaderingen en het maken van werkroosters, kunnen uitvoeren.

Lees ook:

De overheid geeft miljarden aan innovatiebeleid op verkeerde manier uit De bestaande miljardenregelingen om innovatie te stimuleren werken averechts, concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau.