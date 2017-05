Nederlandse vindt via commerciële dna-databank haar anonieme donorvader

Dat schrijven de Volkskrant en het AD, die de zoektocht van de 32-jarige Nederlandse Emi Stikkelman optekenden.

Tot 2004 was het toegestaan om anoniem sperma te doneren, waardoor kinderen hun biologische vader niet zouden kunnen achterhalen. Maar door de opkomst van commerciële dna-databanken is deze anonimiteit verleden tijd. Daarnaast hebben kinderen nu volgens de wet het recht om hun afkomst te kennen.

"De vroeger beloofde anonimiteit is in deze tijden niets meer waard", bepleit familieonderzoeker Els Leijs. Volgens haar zijn met name in de Verenigde Staten de databanken die helpen bij het onderzoek enorm populair. Ze maken het mogelijk om matches te vinden met verre familieleden in het buitenland.

Moderne technieken Emi Stikkelman stuurde vorig jaar buisjes wangslijm naar drie commerciële dna-databanken. Er kwam een match uit voort met een Australische vrouw, een achternicht van haar donorvader. Met hulp van Leijs reconstrueerde ze een stamboom, die haar in combinatie met enkele andere gegevens uiteindelijk naar haar biologische vader leidde. Ongeveer zeventig donorkinderen zijn nu bezig hun stamboom uit te pluizen via dna-onderzoek. De commerciële dna-databanken, met name die in de VS, maken gebruik van heel moderne technieken. Normaal gesproken wordt bij vaderschapstests op 20 dna-markers getest, maar commerciële databanken testen op soms wel 700.000 markers. Dit vergemakkelijkt een zoektocht zoals die van Stikkelman, die samen met haar halfzus al zeventien jaar zocht.

Donor Detective Stikkelman richtte met vijf andere donorkinderen de stichting Donor Detectives op, die anderen helpt en aanmoedigt op dezelfde manier hun vader te traceren. Ongeveer zeventig donorkinderen zijn met die stichting nu bezig hun stamboom uit te pluizen via dna-onderzoek. "Het is jouw recht om te weten waar je vandaan komt", legt Stikkelman uit.

