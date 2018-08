Nederlandse Turken over crisis in thuisland. 'Er is te veel op de pof geleefd'

Necit Ture (54) is in Den Haag bandenhandelaar en heeft in Konya een boerderij.

"Ik heb een bedrijf in zowel Nederland als in Turkije. In Den Haag heb ik een bandenbedrijf, in Konya heb ik een boerderij waar ik suikerbieten, mais en witte bonen verbouw. De boerderij met 150 hectare grond nam ik in 2010 over van mijn vader. Ik verblijf doorgaans tussen maart en november in Turkije.

"De zaken gingen goed, tot een jaar of twee geleden. Het begon op 15 juli 2016, de dag van de mislukte coup. Die terroristen van Fetö (zo noemen de Turkse autoriteiten de Gülen-beweging) hebben Turkije willen beschadigen. Daar lijdt Turkije nog steeds onder. Erdogan is bezig de Gülen-groep uit te schakelen, maar het duurt nog wel tien jaar tot het zover is.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het de laatste maanden echt crisis is. Dat is moeilijk, Amerika voert een economische oorlog tegen ons. Amerika denkt dat het de soldaat van de wereld is. Trump is gek, hij is geen echte leider.