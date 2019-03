Nederlandse sluizen en waterkeringen zijn nog steeds niet goed beschermd tegen hackers

Nog nooit probeerden cybercriminelen vanaf een afstand Nederland onder water te zetten. Maar de bruggen, sluizen en waterkeringen die ervoor zorgen dat Nederlanders droge voeten houden, zijn onvoldoende beschermd tegen dat soort aanvallen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na uitgebreid onderzoek. Ondanks veiligheidsmaatregelen die Rijkswaterstaat de afgelopen jaren doorvoerde, laat de digitale weerbaarheid van de Nederlandse waterinfrastructuur te wensen over. De Rekenkamer vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en waterstaat), te onderzoeken hoe reëel de kans is dat de waterwerken zullen worden getroffen door een cyberaanval.

De computersystemen die de Nederlandse waterkeringen aansturen, stammen uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Daarmee zijn ze kwetsbaar voor digitale aanvallen. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat nauwelijks wordt getest of deze systemen wel bestand zijn tegen hackers. Zogenoemde ‘pentesten’, waarbij ingehuurde hackers onderzoeken waar de kwetsbaarheden van het computersysteem liggen, worden zelden uitgevoerd omdat dit te veel risico’s met zich mee zou brengen. Bovendien ligt er geen scenario klaar voor hoe er moet worden gehandeld in een crisissituatie die het gevolg is van cybercriminaliteit.

Rijks­wa­ter­staat had in het najaar van 2018 geen actueel overzicht van welke stappen nog genomen moesten worden

Volgens de Rekenkamer heeft Rijkswaterstaat vanaf 2013 ‘veel werk verzet’ en nagedacht over ‘noodzakelijke maatregelen’ die de digitale veiligheid moeten verbeteren. Maar er blijft reden tot zorg. Uit het rapport van de rekenkamer blijkt onder meer dat niet alle veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd en dat Rijkswaterstaat in het najaar van 2018 geen actueel overzicht had van welke stappen nog genomen moesten worden.

Hoe groot de kans is dat de Nederlandse waterwerken te maken zullen krijgen met een cyberaanval is nog onbekend. Daarom vraagt de Rekenkamer de minister in de eerste plaats het actuele dreigingsniveau te onderzoeken. Van Nieuwenhuizen heeft dit toegezegd. Volgens de minister is er het afgelopen half jaar al een ‘flinke inhaalslag’ gemaakt. Terwijl de Rekenkamer het onderzoek afrondde heeft het ministerie nagedacht over de benodigde vervolgstappen. In welke volgorde die laatste verbeteringen zullen worden doorgevoerd hangt volgens Van Nieuwenhuizen af van de uitkomst van het onderzoek naar het dreigingsniveau.

