Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt. De resultaten van basisschoolleerlingen gaan langzaam maar gestaag achteruit, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse onderzoek 'De staat van het Onderwijs'.

13.000 kinderen kunnen geen plus- en minsommen met grote getallen maken en snappen simpele tabellen niet, 3.500 leerlingen hebben moeite met eenvoudige teksten

In 2017 verlieten grofweg 13.000 kinderen groep 8 zonder dat ze fatsoenlijk konden rekenen, 3.500 leerlingen konden niet goed genoeg lezen en schrijven. Dat betekent dat ze geen plus- en minsommen met grote getallen kunnen maken, simpele tabellen niet snappen, moeite hebben met eenvoudige teksten, of regels voor werkwoordspelling niet kennen. Kinderen zijn niet alleen slechter gaan lezen en rekenen, volgens de inspectie is ook het natuurkunde-, bewegings- en kunstonderwijs minder goed dan voorheen.

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen. Kinderen die niet op een basisniveau kunnen rekenen en schrijven, zullen daar in hun hele verdere schoolloopbaan en leven last van hebben. Wie niet kan hoofdrekenen zal ook vastlopen in de economielessen en wie eenvoudige teksten niet snapt, zal eenmaal volwassen een brief van bijvoorbeeld de Belastingdienst niet begrijpen.

Verklaring Een sluitende verklaring voor de dalende resultaten heeft de inspectie niet. Voor een deel wordt het gemiddelde omlaag getrokken doordat de beste leerlingen in twintig jaar tijd minder goed zijn gaan rekenen en lezen. Maar de inspectie sluit ook niet uit dat een zeker dedain over taal en rekenonderwijs invloed heeft gehad. “Er zijn scholen die zeggen: Ach, dat lezen en rekenen vinden wij niet meer zo belangrijk”, aldus een persvoorlichter. De jongens gaan in rapper tempo slechter lezen dan de meisjes. De verschillen zijn groot, bijvoorbeeld tussen scholen waar alle leerlingen een migratie-achtergrond hebben. Daar kan op de beste scholen 69 procent van de achtstegroepers goed lezen, op de slechtste maar 18 procent. Dezelfde grote verschillen zien te zijn aan de andere kant van het spectrum. In de groep scholen met nul leerlingen met (groot)ouders die elders zijn geboren, kan op de beste scholen 86 procent aan het einde van de rit goed lezen. Op de slechtste scholen kan slechts 47 procent van de leerlingen dat.