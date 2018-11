Nederlandse kinderen zijn gemiddeld gelukkig, maar er zitten dikke onvoldoendes tussen

Ze praatte met kermiskinderen die opgroeien in de poffertjeskraam, ze sprak met een meisje dat als dertienjarige in een papiercontainer sliep: kinderombudsman Margrite Kalverboer interviewde tijdens haar ‘kinderrechtentour’ de afgelopen twee jaar zo’n tachtig kinderen en liet een enquête over hun welzijn uitvoeren onder bijna duizend kinderen.

Inderdaad, Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, ontdekte ze. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,7, tegenover een 7,4 twee jaar geleden. Als dit het hele verhaal was, kon Kalverboer wel inpakken.

Vooral kinderen boven de twaalf geven slechte cijfers. Zij zijn onzeker over hun toekomst, blijkt uit de enquête

Maar het gemiddelde zegt niet alles, zegt zij. Want een op de tien kinderen geeft hun leven een onvoldoende, gemiddeld een 3,8. Vooral kinderen boven de twaalf geven slechte cijfers. Zij zijn onzeker over hun toekomst, blijkt uit de enquête.

Is de kloof tussen kinderen groter geworden? “Ja, die is opvallend geworden. Als kinderen hun leven een onvoldoende geven, geven ze geen 5,5, ze geven een hele zware onvoldoende. Aan de andere kant zijn de voldoendes hoger vergeleken met twee jaar geleden. We gaan nog specifieker kijken wie de ‘3,8-kinderen’ zijn. Wat we nu al zien, is dat het de kinderen zijn die in meerdere probleemgroepen vallen: ze hebben te maken met jeugdhulp en een slechte thuissituatie. Als de problemen zich opstapelen, gaat het cijfer voor het leven achteruit.”

Heeft dit te maken met de groeiende kloof in de samenleving? “Dat vraagt verdere analyse. Maar ik denk het wel: die kloof zie de laatste jaren overal terug. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat de tweedeling tussen kansarmen en kansrijken steeds groter wordt. Die trend is nu ook bij kinderen te zien. Wat ouders ervaren, bepaalt natuurlijk hoe kinderen tegen het leven aankijken. Als ouders het idee hebben dat zij tot een kansarme groep behoren, ga ik ervan uit dat kinderen dat meekrijgen.”

Wat kunnen wij praktisch doen om de kloof te dichten? “Als je ziet dat een kind een beetje bedrukt is, besteed daar aandacht aan. Ik sprak een meisje dat zo mishandeld was door haar vader dat haar moeder zei: je moet hier weg, ga maar naar een vriendinnetje. Toen ze daar bebloed aankwam, was er een feestje en werd ze terug naar huis gestuurd. Dit is een extreem voorbeeld, maar op elkaar letten, ook op de vriendjes en vriendinnetjes van je eigen kind, is heel belangrijk. Denk niet te snel dat een kind niet jouw verantwoordelijkheid is.”