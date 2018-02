Nederlandse huizenprijs groeide hard in 2017

Onderaan de lijst zijn de woningprijzen van Italië en Griekenland de enige die nog dalen. Italië was het afgelopen jaar de grootste daler van de zeventien onderzochte landen met -0,6 procent. Griekenland zat daar vlak voor met -0,3 procent.

Crisis

Calcasa onderzocht ook de prijsveranderingen over een periode van drie en een periode van vijf jaar. Over beide perioden stegen in Ierland, Zweden en Portugal de prijzen van woningen het hardst. Het is opvallend dat Zweden in de topdrie staat. Dat land werd namelijk niet bijzonder hard geraakt door de crisis en toch stegen de huizenprijzen met meer dan 45 procent in vijf jaar tijd. Alleen in Ierland ging het harder, een land dat wel hard door de crisis werd geraakt.

Volgens Rogier van der Hijden van Calcasa komt de explosieve groei van de Zweedse huizenprijs vooral door een tekort op de woningmarkt. “Er is in Zweden heel lang sprake geweest van een gespannen woningmarkt, waarbij de vraag hoger was dan het aanbod.” Sinds 2011 probeert de Zweedse overheid het tekort op te lossen en wordt er veel bijgebouwd. "Dat beleid leidt er toe dat prijzen zelfs weer een beetje aan het dalen zijn."

Over een periode van drie en vijf jaar verandert er ook aan de onderkant van de lijst weinig. Alleen stort de Griekse huizenmarkt in die periode harder in dan de Italiaanse huizenmarkt. Dat de waarde van huizen in die twee landen nog steeds geen herstel vertoont, komt door een aantal factoren. In Italië wachtten veel mensen met het verkopen van hun huis omdat ze vinden dat ze er te weinig geld voor krijgen. Daardoor worden zeer weinig huizen verkocht. Ook zijn banken terughoudend met het uitgeven van leningen voor aankopen of verbouwingen. Dit komt vooral door dat in het verleden leningen niet zijn terugbetaald.

In Nederland steeg de huizenprijs tussen 2012 en 2017 niet eens zo hard vergeleken met andere Europese landen. Ze staan met een negende plek op het midden van de ranglijst. Dat komt volgens Van der Hijden door de kredietcrisis van 2008. “In 2012 en in 2013 waren de huizen prijzen door de crisis nog aan het dalen. Hierdoor valt de prijsstijging over vijf jaar wat lager uit.”