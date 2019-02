Nederlandse huiskamers worden in rap tempo slimmer

Volgens het marktonderzoeksbureau staat er inmiddels voor 1,7 miljard euro aan slimme apparatuur in Nederlandse huiskamers. De markt groeide in iets meer dan een jaar tijd met 70 procent. “Na de internetgolf en de mobiele golf is nu de huiskamer aan de beurt”, zegt John Kivit van Multiscope. “We hebben dit onderzoek nu voor de derde keer uitgevoerd en steeds zien we een sterkere groei. De markt voor slimme apparaten is de innovatieve fase bijna voorbij en wordt in hoog tempo mainstream.”

Mannen

Uit de enquête komt naar voren dat 18- tot 49-jarigen het meest enthousiast zijn over de nieuwe snufjes voor in huis, en dan met name de mannen. Op dit moment zijn volgens het onderzoek 2,8 miljoen huishoudens in het bezit van één of meer smarthome-producten. Volgens Kivit wordt daarmee bedoeld: “Alle apparaten met een stekker, die kunnen praten met het internet”.

Die apparaten dringen door in de huiskamer en in toenemende mate ook in de keuken en de badkamer. Het populairste smarthome-apparaat is de slimme thermostaat, die vaak wordt geleverd door elektriciteitsbedrijven. Daarmee kan bijvoorbeeld op afstand de kamertemperatuur worden geregeld. Ruim een kwart van de respondenten oordeelt positief over zulke toepassingen, zoals bijvoorbeeld ook het bedienen van wasmachine of droger met een app,of een koelkast waarmee je via een scherm je boodschappen kunt bestellen.

Ook bij verlichting is het mogelijk om lampen draadloos te dimmen of in en uit te schakelen met een afstandsbediening, een app of bewegingssensor. “Denk ook aan beveiligingscamera’s, die met internet verbonden zijn. Of rookdetectie”, zegt Kivit. Gemak en comfort zijn de belangrijkste drijfveren om deze apparaten te installeren, maar ook kostenbesparing is net als in voorgaande jaren een belangrijke reden.