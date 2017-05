Nederlandse huisarts heeft het écht druk

Een eerste oogcontrole, kleine chirurgische ingrepen van het verwijderen van een moedervlek tot sterilisatie van de man, controles na operaties, in de gaten houden van hartpatiënten met een laag risico. De lijst van zaken die huisartsen kunnen overnemen van de specialist is lang, en hier en daar doen huisartsen het al. Het kabinet is enthousiast en de zorgverzekeraar al helemaal. Die ziet klanten dichtbij huis zorg krijgen tegen een lagere prijs. Maar snel gaat dat niet.

Lees verder na de advertentie

Huisartsenvereniging LHV riep vandaag op de gemiddelde praktijk te verkleinen van 2200 naar 1800 patiënten. Als het kabinet zo graag wil dat wij taken overnemen van het duurdere ziekenhuis, moet de nu al overbelaste huisarts daarvoor ook ruimte krijgen, zei de beroepsvereniging.

De Nederlandse huisarts is meer dan elders de poortwachter van de zorg

Heeft de huisarts het drukker dan in andere landen? “Ja”, zegt Peter Groenewegen. Hij werkt bij onderzoeksbureau voor de zorg Nivel en als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht onder meer aan de internationale vergelijking van zorgstelsels. De Nederlandse huisarts is meer dan elders de poortwachter van de zorg: zonder verwijsbriefje kom je niet bij de specialist.

Vorig jaar publiceerde Groenewegen met twee collega’s een grote vergelijking van het huisartsenwerk in ruim dertig landen. De Nederlandse huisarts heeft met afstand de meeste patiënten, bleek daaruit. Per consult heeft hij elf minuten de tijd. “En dat terwijl de zorgvragen, bijvoorbeeld van ouderen, steeds ingewikkelder worden”, zegt Groenewegen.

Vergelijk dat eens met Zweden: daar heeft de huisarts gemiddeld voor een consult 24 minuten. Precies de extra tijd waarmee een hoop verwijzingen naar de specialist kan worden voorkomen. Huisartsen in landen als Zweden en Noorwegen hebben elke dag een stuk minder patiënten op de rol staan. Groenewegen: “Je zult in Nederland ook meer tijd per patiënt moeten organiseren. Dat is een simpele rekensom: leid meer huisartsen op. Ook al zal dat tijd kosten.”

Een huisarts met een voltijdsbaan werkt in Nederland 43 uur, daarmee zit hij in de middenmoot. Duitse en Belgische huisartsen zijn elke week 7 uur langer bezig. “In België wordt nogal eens inefficiënt gewerkt”, weet Groenewegen. “Veel huisartsen hebben geen ondersteuning en een enkeling heeft zelfs geen assistente en moet de telefoon zelf opnemen.” Ook hier scoort Noord-Europa beter: Noorse huisartsen werken wekelijks 7 uur minder dan hun Nederlandse collega’s.

Noorse huisartsen werken wekelijks 7 uur minder dan hun Nederlandse collega's

Nederlandse huisartsen zijn overigens wel tevreden over hun werk in vergelijking met collega’s over de grens. Het vak betaalt behoorlijk. Maar over alle bureaucratie en het benodigde overleg klagen ze wel. “In het Verenigd Koninkrijk is dat beter geregeld: de huisarts heeft minder patiënten en meer ondersteuning”, zegt Groenewegen. Hij vermoedt dat met de recente decentralisaties, onder meer van de ouderenzorg, de huisarts het alleen maar drukker heeft gekregen.

Met een langer consult kan de huisarts meer taken overnemen van het ziekenhuis. Maar of daarmee de gedroomde bezuiniging wordt bereikt, is volgens Groenewegen nog maar de vraag. “Daarvoor is ook nodig dat ziekenhuizen hun capaciteit verkleinen en dat zie je bijna nooit gebeuren.”

Zo heeft de huisarts het gros van de diabeteszorg overgenomen, maar dat vertaalt zich niet in dalende ziekenhuisbudgetten. “Soms vraag ik mij wel eens af of de zorginkoper van de verzekeraar die met huisartsen onderhandelt, wel genoeg overlegt met zijn collega die aan tafel zit met de ziekenhuizen”, zegt Groenewegen.

Lees ook: Huisarts wil best oogcontroles doen, maar waar haalt hij de tijd vandaan?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.