Nederlandse economie heeft weinig last van krappere arbeidsmarkt

Dat stelt Rabobank in een onderzoek naar de gevolgen van het tekort naar arbeidskrachten op de economie.

De bank heeft berekend dat het aantal bedrijven dat tevergeefs naar goede werknemers zoekt, een relatief kleine bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Het gaat om een aandeel van slechts zeven procent van wat er in totaal jaarlijks wordt geproduceerd. “Hoewel het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren zeer nijpend is, valt dit in het geheel erg mee’, zegt onderzoeker Nic Vrieselaar van Rabobank. “Een tekort aan arbeidskrachten kan in de toekomst wellicht een stevige rem zetten op de economische groei, maar voorlopig is er hier nauwelijks sprake van.”

De cijfers bieden volgens Vrieselaar een van de verklaringen voor de gematigde loonstijging in Nederland. “Ondanks de geluiden dat er grote krapte op de arbeidsmarkt heerst en de wens van onder meer de Nederlandsche Bank dat de lonen moeten stijgen, is er gemiddeld genomen nog genoeg aanbod van arbeid.”

Vrieselaar wijst erop werkloosheid van 4,9 procent ondanks de snelle daling nu nog steeds veel hoger is dan de 4 procent die werd gemeten voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. “Pas vlak voor de kredietcrisis gingen de lonen snel omhoog omdat er toen echte tekorten op de arbeidsmarkt ontstonden. Wij denken dat pas weer gebeurt bij een officiële werkloosheid onder de 4,5 procent. Daarboven zal de loonontwikkeling gematigd blijven.”

In werkelijkheid ligt de werkloosheid volgens Vrieselaar op zo’n tien procent

Mooier dan voorgesteld Andere analyses, zoals die van de Nederlandsche Bank zelf, tonen bovendien aan dat het werkloosheidscijfer mooier wordt voorgesteld. Een groot aantal werklozen heeft het opgegeven om nog naar een baan te zoeken en komt niet langer in de officiële cijfers voor. Daarnaast zijn er veel deeltijdwerkers die eigenlijk meer zouden willen werken. In werkelijkheid ligt de werkloosheid volgens Vrieselaar op zo’n tien procent. Vrieselaar zegt zich er tegelijk van bewust te zijn dat bedrijven uit sommige sectoren gegronde reden tot klagen hebben in hun zoektocht naar goed personeel. Zo zegt meer dan 30 procent van de bedrijven uit de informatietechnologie geen goed personeel te kunnen vinden. Ook onder bedrijven die actief zijn in de arbeidsbemiddeling wordt geklaagd, terwijl er tevens structurele tekorten zijn aan architecten en ingenieurs. Toch gaat het om bedrijven een beperkte bijdrage aan de economie. Wanneer wordt gekeken naar omvang van de sector zijn het de tekorten aan juridische adviseurs en managementconsultants waar de economie relatief het meest onder lijdt.

