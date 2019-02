Nederlands is door de verengelsing van de universiteit 'tweederangs’ geworden

Waarom studeren jongeren geen Nederlands meer?

Dat Nederlands het als academische discipline moeilijk heeft, is volgens hoogleraar Nederlands Lotte Jensen het gevolg van ‘een optelsom van factoren’. Een belangrijk element is volgens haar het belang dat universiteiten hechten aan het Engels.

“De groei van het aandeel Engelstalige opleidingen op de universiteit heeft zeker repercussies voor het imago van de studie Nederlands. Met name de masterstudies zijn heel vaak Engelstalig. Het idee is hierdoor ontstaan dat een studie in het Engels meer waard is. Niet alleen bij studenten, je ziet het ook al bij scholieren op de middelbare school. Nederlands wordt door zo’n ontwikkeling toch als tweederangs weggezet.”

Niet meer dan tweehonderd studenten begonnen dit collegejaar met een studie Nederlands aan een van de zes universiteiten die deze studie aanbieden. Een halvering in acht jaar tijd. Eerder deze week maakte de Vrije Universiteit in Amsterdam (vijf eerstejaars) bekend te stoppen met de studie. Die is met dat geringe aantal geïnteresseerden volgens de universiteit niet langer ‘rendabel’. Jensen: “Voor mij komt dat niet als een verrassing. Wij zijn ons als neerlandici al langer bewust van het probleem. Ik ben blij dat de publieke opinie van links tot rechts nu in beweging lijkt te komen en dat het besef doordringt dat er iets ernstigs aan de hand is.”

Sinds de Vrije Universiteit de maatregel bekendmaakte, wordt Jensen (als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) naar eigen zeggen ‘opgeslokt’ door de kwestie. “Dit is heel ernstig. Het is een probleem van nationaal belang. Het kan niet zo zijn dat je de Nederlandse taal en cultuur niet op het hoogste niveau kunt beoefenen.” Jensen is ook lid van de onlangs benoemde commissie die op verzoek van minister van hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven de staat van het academische onderwijs in het Nederlands gaat onderzoeken en komende zomer advies hoopt uit te brengen.

Filosoof Ger Groot begint eveneens over de steeds dominantere positie van het Engels in het curriculum van universiteiten. “Dat de studie Nederlands aan de VU verdwijnt, is daar natuurlijk een emblematisch voorbeeld van. De drift om te verengelsen leidt tot de rare situatie dat zelfs de studie Nederlands hier en daar in het Engels wordt gegeven. Over het bizarre daarvan hoef ik volgens mij niet uit weiden. Zo’n ontwikkeling straalt natuurlijk af op de geloofwaardigheid van de studie.”

Groot ageert al jaren tegen de teloorgang van het Nederlands in het onderwijs. Hij was bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceerde ook cultuurfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot voor kort was hij columnist bij Trouw. “Toen ik hier tien jaar geleden voor het eerst over begon te schrijven, kreeg ik opmerkingen als ‘is het echt zo erg?’ Pas sinds een jaar of twee, drie zien veel meer mensen waartoe de verengelsing leidt en is er maatschappelijk verzet. Maar het lijkt wel alsof universiteitsbestuurders zich daar helemaal niets van aantrekken.”

Toch is het te simpel om alleen te wijzen naar de verengelsing, denken Groot en Jensen. Volgens hen is er meer aan de hand rondom de tanende populariteit van de studie Nederlands. Groot: “Om te beginnen is die studie lange tijd als een opleiding gezien met het onderwijs als beroepsperspectief. Dat is geen aantrekkelijk perspectief. De glamour is er, gezien de salarisontwikkeling sinds de jaren tachtig, met name in het basis- en voortgezet onderwijs al heel lang af.”

Het ligt niet alleen aan de universiteiten of de karige salarissen in het onderwijs, denken de twee. Jensen wijst ook naar de middelbare scholen. “Weinig scholieren kiezen een talenprofiel. Er heerst de indruk dat je met talen weinig kunt.”

Tegelijkertijd is het vak Nederlands op middelbare scholen weinig aantrekkelijk, stelt Hanneke Gerits. Zij is docent Nederlands en bestuurslid van de sectie Nederlands van Levende Talen, de belangenvereniging van taaldocenten. “Het vak is op de middelbare school een vaardigheidsvak geworden. Met weinig aandacht voor taal en cultuur, taal en identiteit en literatuur. Daardoor vinden leerlingen het soms saai.”

Jensen: “Vaak is bij aankomende studenten niet duidelijk wat je allemaal met de studie Nederlands kunt. Je doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar taalverwerving bij baby’s of naar onze rijkdom aan woorden en literatuur.”

En er is nóg een niet de onderschatten ontwikkeling die negatief uitpakt voor kleine studies zoals Nederlands, stelt Jensen. “Dat is de fixatie op economisch rendement van universiteiten.” Volgens haar staan universiteiten voor een duivels dilemma: hoe meer studenten, hoe meer geld er uit Den Haag komt. Jensen: “Een cursus is pas rendabel als er minimaal 25 personen aan meedoen. Van dat denken moeten we af. Het heeft geen zin om met de beschuldigende vinger te wijzen naar de politiek, maar duidelijk is wel we het belang van kennis anders moeten gaan wegen.”