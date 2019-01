Nederlands eerste straaljager werd berucht als ‘weduwenmaker’

Dat deed de krant als volgt: ‘Als een bliksemschicht kwam het roode schroeflooze vliegtuig plotseling uit de lucht vallen en voor men zich goed en wel realiseerde wat er gebeurde, was de Gloster Meteor, die betrekkelijk laag over het strand vloog, reeds voorbij. Het geluid was eerst daarna hoorbaar: een snerpend lawaai, dat velen ontstelde. Het was een haast verbijsterende gewaarwording, dit vliegtuig, dat een topsnelheid van 1000 kilometer per uur kan bereiken, door de lucht te zien klieven.’

Het ging om een demonstratievlucht. Spoedig zou de Koninklijke Luchtmacht zelf in straaljagers, deze straaljagers, gaan vliegen. Zoals ze dat ook binnenkort met de Joint Strike Fighter gaan doen, waarvan het eerste toestel klaar voor Nederlandse operaties deze week in Texas werd gepresenteerd.

Bij de combinatie Koninklijke Luchtmacht en straaljagers gaan de gedachten in eerste instantie uit naar Amerikaanse vliegtuigen, bijvoorbeeld naar de Starfighter en zijn opvolger de F-16. Maar het eerste ‘schroefloze vliegtuig’ (de destijds gebruikelijke aanduiding) van het Nederlandse leger was Brits.

Royal Air Force

De luchtmacht had wel eerder samen met Gloster Meteors gevlogen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog begeleidde het Nederlandse Spitfire-squadron met enige regelmaat toestellen van de Royal Air Force. De prestaties van het vliegtuig maakten indruk, met name de recordsnelheid.

De Gloster Meteors kostten vijftienduizend pond per stuk. De aanschaf van flink wat exemplaren betekende dat het aandeel van de luchtmacht in de Nederlandse defensiebegroting met sprongen vooruitging. De uitgaven hakten er in voor een niet al te welvarende natie, die veel geld nodig had voor de wederopbouw en een kostbare koloniale oorlog in Indonesië. Maar Nederland wilde mee in de militaire vaart der volkeren. Bovendien groeiden de spanningen tussen Oost en West. De Koude Oorlog viel niet langer te ontkennen.

Dat Fokker een deel van de straaljagers in licentie mocht bouwen was wel aantrekkelijk. De deal daarvoor werd in de zomer van 1948 getekend in Engeland, in aanwezigheid van prins Bernhard. Die maakte een jaar later ook een proefvlucht.