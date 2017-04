Nederlanders vinden dat er spanningen zijn, maar ervaren ze zelf weinig

Het onderzoek werd gedaan onder 3500 personen van 18 jaar of ouder. Twee derde van de ondervraagden was in 2016 van mening dat er veel spanningen bestaan tussen Nederlanders mét en zónder migratieachtergrond, of tussen religieuze groepen. Ook zien de ondervraagden spanningen tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en tussen jong en oud, maar wel in mindere mate.

Lees verder na de advertentie

Hoewel een grote meerderheid vindt dat er spanningen zijn, ervaren ze die spanningen zelf niet. Bijvoorbeeld: van de degenen die zeiden veel spanningen te ervaren tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond, ervaart maar een kwart die ook echt zelf.

80 procent van de Nederlanders vindt dat er veel spanningen zijn in de samenleving. © CBS

Vrouwen en jongeren Vooral vrouwen, jongeren en middelbaaropgeleiden zijn van mening dat er spanningen zijn in de samenleving. Ook ervaren zij de spanningen vaker in de eigen omgeving. Mensen zonder migrantenachtergrond zijn van mening dat er meer spanningen zijn, maar mensen die ze daadwerkelijk ervaren hebben dan weer wel een migrantenachtergrond. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelde in een rapport in 2016 al dat overbruggingen tussen verschillende bevolkingsgroepen zeldzamer worden en spanningen toenemen. Volgens het CBS kunnen spanningen het gevolg zijn van een diverse samenleving, of bestaan ze op basis van opleiding, inkomen, leeftijd, herkomst of religie.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.