Nederlanders positief over economie, bezorgd over immigratie

De Nederlandse bevolking is volgens het SCP positiever over de economie. 80 procent van de Nederlanders geeft de economie een voldoende. Hiermee is de tevredenheid terug op het niveau van voor de economische crisis van 2008. Ook over de eigen financiële situatie heerst tevredenheid. 83 procent geeft hiervoor een voldoende en 89 procent verwacht de komende twaalf maanden geen verslechtering.

In de serie Burgerperspectieven besteedt het SCP aandacht aan de stemming in het land en de opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Over het algemeen is de bevolking positief over ons land. Het gaat meer de goede kant op dan de slechte kant, vindt 40 procent van de Nederlanders. ,,Daarmee is de algemene stemming bovengemiddeld positief in vergelijking met de afgelopen tien jaar", concludeert het SCP.