Nederlanders eten gezonder: minder vlees en meer fruit

Voor de Voedselconsumptiepeiling vroeg het RIVM naar de eet- en drinkgewoontes van vierduizend kinderen en volwassenen. Dat doen ze sinds 1987 in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

De meeste Nederlanders houden zich niet aan de richtlijnen gezonde voeding. ‘Er is dus nog een hoop ge­zond­heids­winst te behalen’

De laatste jaren - de vandaag gepubliceerde peiling gaat over de periode van 2012 tot 2016 - lijken Nederlanders verstandiger keuzes te maken. Zo zeggen mensen gemiddeld zo’n honderd gram vlees per dag te eten, 8 procent minder dan in de periode van 2007 tot 2010. Dat is volgens het RIVM goed voor mens en natuur.

Suikerhoudende dranken verloren vooral in de laatste jaren rap aan populariteit. In de jaren 2015 en 2016 dronken kinderen ruim een halve liter per week minder frisdrank en fruitsappen dan in de periode 2012-2014. Volwassen dronken gemiddeld 350 milliliter per week minder van deze suikerrijke dranken. De consumptie van fruit en groente laat juist een stijgende lijn zien. Zo eten Nederlanders 7 procent meer fruit, wat neerkomt op 110 gram per dag.

Schijf van vijf Wie de Schijf van Vijf goed kent, weet dat het advies is om 200 gram fruit per dag te eten. Dat is ook precies het punt dat projectleider Caroline van Rossum en Arienne de Jong, hoofd van de afdeling voeding en gezondheid bij het RIVM, benadrukken: we zijn gezonder gaan eten, maar nog altijd houden de meeste Nederlanders zich niet aan de richtlijnen gezonde voeding. “Er is dus nog een hoop gezondheidswinst te behalen.” Wat bovendien opvalt, is dat er een kloof te zien is tussen bevolkingsgroepen. Zo eten hoger opgeleiden gemiddeld 38 procent meer fruit en 31 procent meer groente dan mensen met een lagere opleiding. Omgekeerd ligt er in gezinnen met een lagere opleiding 13 procent meer vlees op het bord. Of die kloof tussen verschillende groepen afgelopen jaren is gegroeid, weten de onderzoekers niet.

