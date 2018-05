Nederlander heeft meer vertrouwen in de medemens, al blijft de achterdocht

Nederlanders kijken steeds vaker met een optimistische blik naar de samenleving. Het vertrouwen in politie, rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer, grote bedrijven en de Europese Unie is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen.

Ook het vertrouwen in de medemens heeft een opkikker gekregen. Zelfs de kijk van Nederlanders op banken, een paar jaar geleden tijdens de financiële crisis nog kop van jut, is iets verbeterd, zo valt allemaal op te maken uit het onderzoek ‘Sociale Samenhang en Welzijn’ die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag presenteert.

Bijna twee van de drie Nederlanders, 62 procent, zei vorig jaar vertrouwen te hebben in de medemens, iets meer dan het jaar ervoor. Politie en rechters genieten het meeste vertrouwen (ruim 70 procent, was iets lager), gevolgd door het leger (zo’n 65 procent, geen verandering). De zonniger kijk van de Nederlanders viel recent ook al op bij andere representatieve onderzoeken onder de bevolking.

Scepsis

Toch is het niet allemaal goud wat blinkt. Want weliswaar bekijken Nederlanders de instellingen als de EU, het parlement, banken en grote bedrijven steeds vaker met vertrouwen, het merendeel van de bevolking blijft bij deze instituties achterdochtig. Zo heeft minder dan de helft (ruim veertig procent) vertrouwen in de Tweede Kamer en Europa (dit was een jaar eerder nog minder dan veertig procent). Banken en grote bedrijven stuiten bij bijna twee van de drie Nederlanders nog op scepsis.

Met het vertrouwen van Nederlanders in de kerken kwakkelen

Ook blijft het met het vertrouwen van Nederlanders in de kerken kwakkelen. Iets minder dan een derde van de bevolking zegt ja op de vraag of ze vertrouwen heeft in de protestantse en rooms-katholieke instituten. Daarmee blijft de kerk hekkensluiter, nog achter de pers (32 procent vertrouwt het werk van journalisten). Nederlanders hebben al jaren moeite met kerken, valt ook op te maken uit eerdere onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2010 staan ze op de laatste plek. Twaalf jaar geleden zag bijna de helft van de Nederlanders de kerken nog als betrouwbaar.