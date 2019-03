Nederlander blijft evenveel verdienen, ook al trekt de economie al jaren aan

Mooi is dat: de economie trekt al jaren aan, maar Jan Modaal heeft dat de laatste tien jaar niet gemerkt aan zijn inkomen. Volgens nieuwe ­cijfers van het CBS bleef de doorsnee werknemer tussen 2007 en 2017 grofweg 35.000 euro per jaar verdienen.

Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zagen hun doorsnee-­inkomen amper veranderen. Zij moesten het blijven doen met ­pakweg 28.000 euro per jaar. ­Doorsnee betekent hier dat de helft van de werkenden meer verdiende, en de andere helft minder. Het bedrag is gecorrigeerd voor de stijgende prijzen.

Sinds het eind van de financiële crisis zijn de lonen tot en met 2017 dus amper gestegen. Dat is opvallend. In de regel krijgen werknemers meer voet aan de grond bij de baas, zodra die om arbeidskrachten verlegen zit. Op die regel is het herstel van de crisis dus een uitzondering.

Minder machtig

De Groningse hoogleraar internationale economie Steven Brakman kan het evenwel verklaren. “Er ­denderen namelijk een paar landelijke en wereldwijde trends over ons heen.”

In Nederland werkt vooral de ‘stormachtige opkomst’ van de flexwerker loondrukkend, zegt hij. Die is minder machtig in het eisen van een hoger loon, omdat hij nu eenmaal geen vast contract heeft. “En dat brengt me ­direct bij punt twee: de vakbonden. Die hebben de laatste jaren hun prioriteiten verlegd. Hun eisen gaan minder over hogere lonen en meer over het regelen van vaste contracten en een beter pensioen.”

Daar kun je nog wat internationale ontwikkelingen bij optellen, legt Brakman uit. “Bedrijven wijken veel makkelijker uit naar het buitenland. Eisen werknemers hier meer loon? Dan verplaatst een werkgever zijn productieafdeling gewoon naar ­China.”

Tot slot is daar nog de automatisering. Die maakt hele banen overbodig, waardoor mensen in de bijstand ­komen en daardoor sterk in inkomen dalen.