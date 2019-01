Nederland vroeg Turkije, informeel, om journalist Boersma in de gaten te houden

Na een week van speculatie blijkt de woordvoerder van de Turkse president Erdogan het dichtst bij de waarheid te zitten. Nederland heeft geen enkel officieel rechtshulpverzoek bij de Turken ingediend over informatie over correspondent Ans Boersma, maar via de liaison op de Nederlandse ambassade in Ankara slechts gevraagd haar bewegingen in de gaten te houden. Een woordvoerder van het Nederlandse Landelijk Parket bevestigt dat hier géén formeel rechtshulpverzoek aan ten grondslag ligt.

De woordvoerder van Erdogan verwoordde deze gang van zaken begin deze week als volgt: “De Turkse autoriteiten hebben onlangs van de Nederlandse politie vernomen dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie en een verzoek gekregen om informatie te geven over haar verplaatsingen in en buiten uit Turkije.” En: “De deportatie van mevrouw Boersma was op geen enkele wijze gerelateerd aan haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije.”

Geschaduwd

In de tekst vallen twee dingen op. Nederland is in zijn contact met de Turkse overheid dus niet zozeer geïnteresseerd in Boersma’s contacten met haar toenmalige vriend in het verleden. Daarover had zij immers ook zelf een verklaring kunnen afleggen in Nederland. Maar Nederland vroeg Turkije om haar huídige bewegingen in kaart te brengen. Ze moest geschaduwd worden, digitaal of fysiek. En dat in kader van een onderzoek naar een terroristisch groepering.

Zowel Turkije als Nederland verklaren verder dat het onderzoek op geen enkele wijze heeft te maken met haar journalistieke werk. Maar juist die dubbele ontkenning onderstreept de dunne lijn waarover Justitie thans loopt. Kun je juist aan een land als Turkije (dat het niet zo nauw neemt met de persvrijheid) vragen om een Nederlandse journalist in de gaten te houden?

Volgens Nederlandse juristen zal Nederland in de internationale samenwerking niet snel tegen wettelijke grenzen aanlopen. Volgens universitair hoofddocent straf- en procesrecht Pim Geelhoed van de Rijksuniversiteit Groningen is Turkije aangesloten bij het Europees Rechtshulp Verdrag (ERV). Dat regelt vooral de uitvoering rechtshulpverzoeken, niet zozeer de grond waarop dat gebeurt.

Geelhoed: “Er is amper een drempel. Op diefstal staat al een maximumstraf van vier jaar, maar als in het verzoek het woord terrorisme voorkomt, staat niets samenwerking tussen Europese landen in de weg.”