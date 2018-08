Nederland te vol voor extra spoor? Kijk verder dan de rails lang zijn

De trein is populair. Bij mensen en bij spullen: komend jaar gaan meer dan 2,2 miljoen reizigerstreinen rijden en plant spoorbeheerder ProRail 8 procent meer goederentreinen in. Daar zijn ze blij mee bij de Spoorwegen, maar ze zijn ook bezorgd.

Want met de ruim 7300 kilometer rails die er nu liggen, zit Nederland aan de maximale capaciteit, lieten zowel NS als ProRail deze week weten. Meer rails aanleggen heeft geen zin in dit kleine landje. Alleen met innovaties en slim programmeren is het volgens ProRail mogelijk nog meer én snellere treinen te laten rijden.

Rob van der Bijl (stedenbouwkundige, specialist mobiliteit en gasthoogleraar voor mobiliteit en ruimte, Universiteit Gent) en Wijnand Veeneman (hoofddocent en onderzoeker vervoer, TU Delft) denken dat het ook anders kan. Waarom wordt er wel altijd gepleit voor meer asfalt, maar klinkt nooit de roep om meer bielzen? Hoe komt het dat we dure snelwegen omhelzen maar een (veel) te dure metrolijn vervloeken? En waarom dringt de lightrail niet veel verder door in onze steden?

1 Kijk anders tegen mobiliteit aan

Van der Bijl: "Eind jaren vijftig was ik kleuter en iedereen om mij heen rookte en wilde dolgraag een auto. Toen dachten we dat dat goed voor iedereen was en we hadden geen flauw idee dat achter de sigaret en de auto enorme industriële lobby's schuilgingen, die in de VS bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor de ontmanteling van veel van het ooit uitstekende openbaar vervoer daar. Inmiddels weten we dat roken slecht is en vinden we dat de tabaksindustrie een toontje lager moet zingen.

"Daarentegen zien velen de auto nog als succesnummer, zelfs nu de auto-industrie zichzelf meerdere keren blameerde. Desondanks is er nu wereldwijd een omslag, het autobezit en -gebruik nemen op veel plaatsen af. Maar in zekere zin leven wij hier in Nederland nog altijd in een tijd dat de meeste overheden en politieke partijen de auto als een natuurlijk gegeven zien. De perceptie is: het autosysteem is min of meer kostenneutraal en het openbaar vervoer kost bakken met geld. Er is altijd gepleit voor meer asfalt, maar niemand roept om meer spoor.

"Hoe komt dat? Ik denk dat de baten van de auto ongelooflijk worden overschat (en de kosten onderschat) en dat de baten van het ov-systeem ongelooflijk worden ónderschat. Maak het speelveld van mobiliteit eerlijker en onderken als overheid de rol van het openbaar vervoer als essentiële publieke voorziening. En dring de auto in stedelijke gebied nog veel verder terug. Er is gewoon onvoldoende ruimte."

De gebruiker weet al lang: voor sommige reizen is de auto beter, voor andere het openbaar vervoer - en voor veel trouwens de fiets Wijnand Veeneman, hoofddocent en onderzoeker vervoer, TU Delft

Veeneman: "Ik zou zeggen dat we in Nederland al een tijd voorbij de controverse auto versus openbaar vervoer zijn. Het is al lang geen autootje pesten meer, ten faveure van het openbaar vervoer. En het openbaar vervoer blijkt dat ook niet nodig te hebben. De gebruiker weet al lang: voor sommige reizen is de auto beter, voor andere het openbaar vervoer - en voor veel trouwens de fiets. En met de groei van de steden kiezen steeds meer gebruikers voor een leven met minder auto. Dat zien we terug in de keuzes van bewoners en bestuurders van die steden.

© Idris van Heffen

"Ik zou zeggen, ga door op die ontwikkeling waarbij de kracht van alle vormen van mobiliteit goed benut kan worden. Met ook aandacht voor de negatieve kanten. Bijvoorbeeld dat auto's veiliger en duurzamer moeten en dat openbaar vervoer betrouwbaarder moet worden en minder ingrijpend in de ruimte moet zijn."