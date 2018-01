Nederland spil in groeiend aantal claims van bedrijven tegen staten

Buitenlandse bedrijven maken via brievenbusfirma’s gebruik van Nederlandse handelsverdragen om andere staten aan te klagen. Na de Verenigde Staten werden in de afgelopen dertig jaar vanuit Nederland de meeste claims bij andere landen neergelegd. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van buitenlandse bedrijven, die Nederland als claim-hub gebruiken.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt uit een rapport dat Milieudefensie in samenwerking met de onderzoeksbureaus TNI, Somo en de niet-gouvernementele organisatie Both ENDS, vandaag publiceert. Volgens die organisaties zorgen de Nederlandse handelsverdragen ervoor dat staten huiverig zijn om wetgeving in te voeren waardoor bedrijven schade lijden.

Dat Nederland zo populair is als claimland is volgens Milieudefensie te danken aan de ruime definitie van een investeerder.

“Als een overheid bijvoorbeeld gaswinning verbiedt of haar financiële sector beschermt door een bank te nationaliseren, en een bedrijf vindt dat het hierdoor winst misloopt, kan dat bedrijf schadevergoeding eisen”, zegt Freek Bersch van Milieudefensie. “Het kan zo als politiek drukmiddel worden ingezet.”

Schadeclaim Via de zogeheten ISDS-regeling, die in veel handelsverdragen is opgenomen, kunnen bedrijven een schadeclaim bij staten neerleggen. Deze claim wordt vervolgens voor een speciaal tribunaal buiten nationale rechters om behandeld. Dit vonnis is bindend. Meer dan 100 miljard dollar werd volgens de onderzoekers door multinationals via Nederlandse handelsverdragen geclaimd. Hoeveel geld hiervan is toegekend is niet te zeggen: bij de meeste zaken is dit niet bekendgemaakt of werd een schikking getroffen. Milieudefensie baseert zijn publicatie op openbare cijfers van de Wereldbank. Wereldwijd zijn er 817 speciale ISDS-zaken bekend, 96 daarvan zijn aangespannen vanuit Nederland. Alleen vanuit de VS zijn er meer procedures gestart. Het totale aantal zaken ligt volgens het rapport vermoedelijk nog hoger omdat er ook claims worden behandeld achter gesloten deuren. Het voor een tribunaal slepen van een staat door bedrijven neemt de afgelopen jaren sterk toe. Werden in de jaren negentig nog enkele claims per jaar op tafel gelegd, de afgelopen jaren waren dat er jaarlijks meer dan zestig.