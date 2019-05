Nederland onderwijst China in ouderenzorg (en krijgt daar iets voor terug)

In het spoor van de minister en de taskforce die de Nederlandse gezondheidszorg in het buitenland promoot, reizen tientallen bedrijven mee. Zij hopen op contracten in de Chinese ouderenzorg.

China heeft ongeveer 200 miljoen ouderen. In 2060 zullen dat er 400 miljoen zijn. Veel van deze ouderen wonen op het platteland, alleen, omdat hun kinderen naar de grote steden zijn gegaan. Daarom gaan nu nog veel Chinese ouderen naar een verzorgings- of verpleeghuis. Dat is duur, weten we ook in Nederland. De Nederlandse overheid sloot een paar jaar geleden veel verpleeghuizen en wil dat ouderen met hulp van zorgorganisaties meer thuis blijven wonen. Getalsmatig is dat een succes: 94 procent woont thuis. Dat willen de Chinezen ook, zegt Van Lin. Daarom kijken zij met veel belangstelling naar Nederland. Want van Nederland valt iets te leren, en te kopen.

Wij zijn zelfkritisch, maar wij hebben de omslag gemaakt die Chinezen nog niet hebben gemaakt Micha van Lin, directeur Taskforce Healthcare

Philips “Bij de bedrijven die mee zijn op onze missie zitten grote ondernemingen als Danone en Nutricia, die speciale voeding hebben voor ouderen”, zegt Van Lin. “Philips is goed in zorg leveren op afstand. Enraf Nonius is ook mee. Dat bedrijf is gespecialiseerd in revalidatie en fysiotherapie en levert bijvoorbeeld speciale bedden.” Leren moet vooral gebeuren door opleidingen en kennisuitwisseling. Daarom reizen ook kennisinstituten als de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool mee met de minister. Zij kunnen trainingscentra opzetten met Chinese instructeurs die eerder door Nederlanders zijn opgeleid. De Chinezen leren dan hoe Nederland de omslag heeft gemaakt van verzorgingshuizen naar thuiszorg, wat er komt kijken bij complexe ouderenzorg thuis en hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. “Dat soort dingen is in Nederland heel gewoon, maar in China minder gebruikelijk”, zegt Van Lin.

Zelfkritisch Een beetje aanmatigend klinkt het wel, dat Nederland even komt vertellen hoe je het beste ouderen kunt verzorgen. Vooral omdat er nogal wat kritiek is op de ouderenzorg, zowel van binnen als van buiten de sector. “Wij zijn zelfkritisch”, zegt Van Lin. “Er valt ook zeker iets te verbeteren. Maar wij hebben de omslag gemaakt die Chinezen nog niet hebben gemaakt.” Daarnaast wijst Van Lin op de internationale lijsten waarin Nederland altijd goed scoort. Los van de waarde van deze lijsten: zij zijn wel goed voor de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Daar wordt naar gekeken. Ook door China. De kennisoverdracht is niet onbaatzuchtig. Daar zit ook een commercieel kantje aan. “Het Erasmus bijvoorbeeld biedt trainingen aan in Nederland. Chinezen kunnen voor een week hier komen, tegen betaling. Omgekeerd kunnen wij overigens ook van China leren. Als zij in een stad overgaan tot een Nederlandse aanpak van ouderenzorg, dan heb je het over een omvang die wij niet gewend zijn. Dat levert ons weer nieuwe inzichten op.”

