Nederland is volgens rechercheurs hard op weg een 'narcostaat' te worden

Tachtig procent van alle aangiften en meldingen van criminaliteit blijf op de plank liggen, zo schattingen rechercheurs zelf in. Daartussen zouden ook zaken zitten waarbij de politie al een dader op het oog heeft. De politie zou slechts één op de negen criminele groepen kunnen aanpakken.

Het stuk, dat de titel ‘Noodkreet recherche’ meekreeg, bevat dertien pagina’s ervaringen en opmerkingen van de werkvloer. De vakbond sprak in twee jaar met zo’n vierhonderd rechercheurs. De schrijvers schuwen de grote woorden niet. Zo zou Nederland in de ogen van ‘menig rechercheur’ al ‘pijnlijk veel kenmerken (vertonen) van een narcostaat’. “Een staat waarin de rechtsstaat wordt ondermijnd door de rijke machthebbers in een parallelle (drugs)economie”, valt te lezen. En: “Veel criminelen hebben de afgelopen twintig jaar kapitaal opgebouwd en zich vervolgens ingekocht in de horeca, de huizenmarkt, de middenstand, reisbureaus.”

De opsporing van kleinere vergrijpen zou in de verdrukking komen, aldus de politiebond. “Zoals het op slinkse wijze beroven of oplichten van ouderen en andere kwetsbare personen, bijvoorbeeld door babbeltrucs aan de deur of op straat. (…) Rechercheurs kunnen er (naar hun gevoel) onvoldoende aandacht aan geven.” Ook voor minder zichtbare criminaliteit, zoals fraude en oplichting, is geen aandacht.