Nederland is boos op de VS, maar schendt zelf ook het kinderrechtenverdrag

“De overheid noemt het een Gesloten Gezinsvoorziening”, zegt Martine Goeman, specialist kinderrechten en migratie bij Defence for Children. “Maar laten we eerlijk zijn: het is gewoon detentie.”

Lees verder na de advertentie

De gezinslocatie waar Goeman op doelt is in Zeist. Het uitgangspunt op de speciale familieafdeling is dat ouders en kinderen samenblijven ter voorbereiding op hun uitzetting. Ze kunnen er zo veel mogelijk als gezin functioneren. Zo gaan de deuren niet op slot – behalve van de binnenkant – is er vermaak voor kinderen en kunnen ouders er zelf koken. De detentie mag maximaal twee weken duren.

Ik spreek met kinderen die jaren later nog steeds opschrikken, elke keer als er op de deur wordt geklopt

Er staat wel een gesloten hek om de locatie, stelt Goeman. En kinderen moeten hun telefoon inleveren. “Ze ervaren het dus wel als opsluiting.”

In 2017 overkwam het volgens Unicef 130 minderjarigen. Dat wordt niet alleen door Unicef en Defence voor Children gehekeld. Het VN-Kinderrechtencomité riep afgelopen februari alle lidstaten van de EU op te stoppen met de detentie van migrantenkinderen – ook als dat met hun ouders is – omdat het in strijd is met de internationale afspraken.

Traumatisch beleid Volgens Goeman beseffen we in Nederland te weinig dat ook ons beleid traumatisch kan zijn. “Gezinnen worden om zes uur ’s ochtends door tien man in uniform van hun bed gelicht. Ik spreek met kinderen die jaren later nog steeds opschrikken, elke keer als er op de deur wordt geklopt.” Ook de Kinderombudsman sprak zich vorig jaar kritisch uit over dat vervoer. Dat was naar aanleiding van een zaak waarbij kinderen van hun ouders werden gescheiden in verschillende busjes. De vraag is of er een alternatief is. Volgens de overheid moet je gezinnen wel op onverwachte momenten naar een gesloten locatie brengen, omdat de kans groot is dat ze net voor de uitzetting uit beeld verdwijnen. Goeman gelooft dat niet. “Het is een misvatting dat er geen alternatief is. Gewoon boven een kop koffie begeleiding bieden bijvoorbeeld. Wat we nu zien is dat gezinnen alsnog uit het zicht van de autoriteiten verdwijnen uit angst voor de detentie.”

Lees ook:

Immigrantenkinderen scheiden van hun ouders gaat ook Trumps vrienden te ver Groot is de ontsteltenis nu de regering-Trump immigrantenkinderen weghaalt bij hun ouders, als die illegaal het land binnenkomen. Ook in Trumps eigen kring. Maar de president is vastberaden: 'De Verenigde Staten worden geen migrantenkamp.'