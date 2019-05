Nederland blijkt het meest relaxed van de Europese werkvloer

Wie weleens een krant openslaat of anderszins het nieuws volgt, zou denken dat half Nederland omkomt van de werkstress. Dat blijkt mee te vallen. Uit een nieuwe enquête van loonstrookverwerker ADP onder ruim tienduizend Europeanen (onder wie 1400 Nederlanders), blijkt dat werknemers hier het minst klagen over stress op de werkvloer. Ruim één op de vijf zegt er zelfs nooit last van te hebben, bijna twee keer zoveel als het Europees gemiddelde.

De ervaren stress verschilt nogal per deelnemend land – te weten Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Zo is de groep Duitsers die totaal geen last van stress zegt te hebben liefst vijf keer kleiner dan die in Nederland.En hoeveel van de ondervraagden zegt er dagelijks onder gebukt te gaan? In Nederland maar 8 procent. In Polen maar liefst 25. Vooral mensen die werken in de financiële dienstverlening, de catering en detailhandel ervaren hun werk als stressvol.

Jongeren beginnen makkelijker over hun psychische toestand op het werk dan hun oudere collega’s

In de acht landen durft maar 10 procent naar zijn manager te stappen om hierover te praten. Als drempel noemen de respondenten een verwachte desinteresse bij die manager. De onderzoekers noemen dat een opvallende reden vanwege de aandacht die het onderwerp de laatste jaren kreeg.

Wat dat praten betreft is leeftijd een belangrijke factor: jongeren beginnen makkelijker over hun psychische toestand op het werk dan hun oudere collega’s. Mensen van 55 jaar en ouder voelen zich daar bijna twee keer zo vaak bezwaard over dan werknemers tussen 16 en 24 jaar. Het helpt als managers zelf ook meer open zijn over hun stressproblemen, stelt Martijn Brand, directeur van ADP Nederland, in een begeleidend commentaar.

Klagen Een vragenlijst als bij deze enquête is niet altijd even veelzeggend: de antwoorden op de vragen laten weinig ruimte voor onderliggende oorzaken van stress. Bovendien kan de vergelijking tussen verschillende landen spaak lopen omdat inwoners van de ene lidstaat wellicht überhaupt sneller klagen dan de andere. Wat voor deze uitkomsten pleit is dat ze grofweg overeenkomen met die van vergelijkbaar onderzoek dat eind vorig jaar uitkwam. Toen publiceerde de Utrechtse hoogleraar Wilmar Schaufeli een rapport waarvoor 44.000 werknemers uit Europa waren geraadpleegd. Op de stelling: ‘Aan het einde van de werkdag voel ik mij uitgeput’ scoorde Nederland verreweg het laagst. En net als in de enquête van ADP bleek uit Schaufeli’s onderzoek dat Poolse werknemers het vaakst klagen over uitputting.