Nawras Altaki vluchtte twee jaar geleden naar Nederland, nu is hij muzikant

Het is deze week precies twee jaar geleden dat de toen 20-jarige Syriër Nawras Altaki in Nederland aankwam. Hij vertrok wegens de oorlog met een paar vrienden uit Al-Suweyda, een druzenstadje in het zuiden van Syrië. Trouw reisde met hem mee van Amsterdam CS naar Ter Apel, zocht hem op in de noodopvang van Utrecht en Wassenaar en luisterde naar zijn eerste concert op Koningsdag 2016 in Utrecht. Hoe gaat het nu met hem?

"Met mij gaat het héél goed", luidt het bondige antwoord van Nawras Altaki (22). Hij nipt aan een glas bier op een Amsterdams terras en glimlacht breed. Hij komt vaak naar de hoofdstad, heeft zijn plek gevonden in de lokale muziekscene, vertelt hij. Altaki woont zelfstandig op kamers in Utrecht. Hij spreekt overigens in het Engels. "Muziek is mijn taal, die is universeel", lacht hij.

Nederlands praten gaat hem nog te moeilijk af voor een interview. "Ach, in de muziekscene is het heel gewoon Engels te spreken. Dat is mijn wereld nu. Ik voel me thuis in die wereld, iedereen kent elkaar, het is een mooi netwerk voor mij."

Zo zong hij afgelopen juni in Paradiso een duet met niemand minder dan jazz-zangeres Caro Emerald. "Een grote persoonlijkheid en een hele lieve vrouw", zegt Altaki. "Dat was een bijzonder moment voor mij."

Twee jaar geleden meldde hij in de trein op weg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel al dat hij het liefst muzikant wilde worden in Nederland. Dat lukt aardig, zegt hij nu en hij is er trots op.

Hij volgt in zijn woonplaats Utrecht twee keer in de week een cursus Nederlands en denkt in januari 2018 alle examens die voor de inburgering verplicht zijn, af te ronden. Daarna wil hij niets liever dan naar het conservatorium om zich verder te bekwamen in het spelen op de oet, een traditioneel Syrisch snaarinstrument, een soort gitaar met een gebogen hals.

Leraar

In Syrië volgde hij een opleiding om leraar te worden op de basisschool. Nog altijd lijkt hem dat een prachtig beroep. "Maar de taal is een te groot probleem. Liever wil ik daarom verder in de muziek." Ook in Syrië speelde en zong hij geregeld.

Het is mijn droom om in de toekomst zelfstandig rond te komen van mijn muziek

Altaki leeft nog van een uitkering. Als hij student wordt op het conservatorium kan hij een studielening krijgen, is zijn hoop. Met optredens verdient hij nog niet, hooguit een klein kadootje. Verdienen naast een uitkering kan hem ook problemen geven.

"Maar het is mijn droom om in de toekomst wel zelfstandig rond te komen van mijn muziek. Wie weet gaat me dat lukken. En zo niet dan kan ik altijd naast muziekmaken kleine baantjes aannemen, in de bouw of als schilder. Al moet ik natuurlijk wel zuinig zijn op mijn handen, want die heb ik nodig om mijn instrument te bespelen."

Hij doet er alles aan om die muziekcarrière succesvol te maken, maakt Altaki duidelijk. Zo rookte hij in die eerste maanden na zijn aankomst in Nederland af en toe wiet, maar dat is verleden tijd. "Ik rook helemaal niet meer: te slecht voor mijn stem."