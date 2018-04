NAM niet in beroep in zaak waardevermindering huizen

NAM-directeur Gerald Schotman meldde in een schriftelijke verklaring dat de NAM alle schade die het gevolg is van aardbevingen, vergoedt. “Dat geldt ook voor waardedaling.” Volgens schattingen kan dit de NAM een miljard euro kosten.

Het Hof heeft in zijn arrest op 23 januari aangegeven dat voor die schadeafwikkeling twee routes kunnen worden bewandeld, zegt Lolke Weegenaar, voorzitter van de WAG, de stichting die 5.000 huizenbezitters vertegenwoordigt. “Via de juridische weg, of een minnelijke schikking. Het Hof had een voorkeur voor dat laatste, omdat het een stuk sneller kan. Wij sturen daar nu op aan.”

De Stichting werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan een rekenmodel, waarbij op basis van de locatie en de kenmerken van de woning een schatting van de schade wordt gemaakt. “Met dit model kunnen we de NAM op korte termijn aanspreken voor de individuele waardevermindering van onze deelnemers”, zegt Weegenaar. “De andere 70.000 huizenbezitters kunnen zich natuurlijk alsnog bij ons aansluiten.”

Traineren Tot nu toe leek de NAM de afhandeling van de schade te traineren en leek ze te proberen onder haar verantwoordelijkheid uit te komen. “Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing”, zegt Weegenaar. “Maar we zijn er nog niet. Wij moeten straks met de NAM om tafel gaan zitten en overeenstemming over het rekenmodel zien te krijgen. Lukt dat niet, dan zullen we de schadevergoeding alsnog per eigenaar via de rechter moeten zien af te dwingen.” In feite gooit NAM onze claim over de muur bij Economische Zaken Lolke Weegenaar De NAM gaf vanochtend aan een voorkeur te hebben voor een regeling waarbij de waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds dat minister Wiebes wil inrichten. Schotman: “Dit initiatief komt tegemoet aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen.”