Nabestaanden klagen Britse 'horrorarts' aan die 450 patiënten doodde

Het was een ongemakkelijk gezicht, zo voor haar voordeur. De arts die verantwoordelijk wordt gehouden voor de onnodige dood van meer dan 450 patiënten liet haar man een verklaring voorlezen waarin stond dat ze "een hardwerkende en toegewijde arts was die het beste voor had met haar patiënten". Zelf stond dokter Jane Barton ernaast zonder iets te zeggen. Het was voor het eerst sinds de omvang van het schandaal vorige week duidelijk werd, dat ze van zich liet horen.

Barton is de spil in het grote onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat 450 patiënten in het Gosport War Memorial Hospital in het zuiden van Engeland onnodig zware pijnstilling kregen toegediend onder haar verantwoordelijkheid. Met de dood tot gevolg. Van 200 andere patiënten wordt nog onderzocht of hun dood daar ook mee te maken heeft. Dit alles speelde zich af tussen 1989 en 2000, maar kwam vorige week pas na langdurig onderzoek aan het licht.

Geen slachtoffer

Nabestaanden namen geen genoegen met haar verklaring. "Ze kreeg de kans om verantwoordelijkheid te nemen, maar ze koos ervoor dat niet te doen. Ze deed alsof ze een slachtoffer was, maar dat is ze niet", zegt Neil Wilson. Zijn vader Robert overleed onder onduidelijke omstandigheden in hetzelfde ziekenhuis.

"Help me zoon, ze vermoorden me", waren de laatste woorden die Robert Wilson uitsprak tegen zijn zoon Lain in 1998, de broer van Neil. Hun 74-jarige vader was vier dagen eerder met een gebroken arm in het ziekenhuis terechtgekomen. "Hij was niet de jongste meer, maar keek nog lang niet de dood in de ogen", vertelt Neil, nu 55.

Volgens het ziekenhuis was 'orgaanfalen' de reden van zijn overlijden. "Maar later bleek dat hij belachelijke hoge dosis diamorfine toegediend had gekregen. Als je dat op Google invult zie je dat dat pure heroïne is", zegt Neil. "Dat geef je niet aan iemand die herstellende is van een armoperatie."