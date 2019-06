Naar oeroude Britse traditie krijgt Willem-Alexander een kousenband aan zijn been gegespt

Nog maar net bekomen van het staatsbezoek aan Ierland eind vorige week, zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima wederom actief aan de overkant van het Kanaal. Op Windsor Castle, een van de vele paleizen van de Britse koninklijke familie, wordt vanmiddag de Hollandse koning, evenals de Spaanse Felipe, geïnstalleerd als gloednieuwe ridder in de Orde van de Kousenband. En morgen bezoeken de twee koningen met hun echtgenotes de jaarlijkse paardenrennen in het nabijgelegen Ascot.

Koning Wil­lem-Alexan­der is lid nummer 1012 en de elfde Oranje die de onderscheiding krijgt

Een plechtige processie van ridders in vol ornaat vanuit Windsor Castle naar St. George’s Chapel is een van de te verwachten hoogtepunten voor de royalty watchers. In die kapel vindt de besloten jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Most Noble Order of the Garter’ plaats, de Orde van de Kousenband, waarvan de 93-jarige koningin Elizabeth het hoofd is. Willem-Alexander en Felipe worden daar geïnstalleerd als ‘Stranger Knights’. Zij krijgen aan hun linkerbeen een kousenband gegespt. Dat zal de Britse koningin vanwege haar leeftijd overigens niet zelf doen, maar ze is wel aanwezig.

Hoftaal Koningin Elizabeth verlaat de jaarlijkse bijeenkomst van de Orde van de Kousenband (2014). © AP De Orde van de Kousenband bestaat sinds 1338. Volgens de overlevering was de toenmalige Engelse vorst Edward III verliefd op een getrouwde vrouw. Toen zij haar kousenband verloor op een bal, raapte de koning hem op en gaf hem haar terug. Hij sprak daarbij de woorden “Honi soit qui mal y pense” (‘Wee degene die hier kwaad van denkt’) – Frans was destijds de hoftaal. Nog altijd is dit het motto van de orde. Het staat met gouden letters in de kousenband die de ridders dragen. Naast leden van de Britse koninklijke familie telt de orde ook 24 ‘gewone’ ridders en dames, die door de koningin worden uitgezocht vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Daarbovenop komen de zogenoemde ‘boventallige’ ridders, zoals buitenlandse staatshoofden. De Hollandse koning of koningin treedt dus automatisch toe. Koning Willem-Alexander is lid nummer 1012 en hij is de elfde van de Oranjes die de onderscheiding krijgt. Zijn moeder koningin Beatrix is sinds 1989 een Kousenbandridder. Prins Maurits (ridder nummer 409) was in 1612 de eerste.

Paardenraces Een groot deel van het koninklijk gezelschap verschijnt vervolgens ook nog op het nabijgelegen Ascot, dinsdag, voor de jaarlijkse koninklijke paardenraces. Een eveneens Britse traditie die stamt uit het begin van de achttiende eeuw. De huidige koningin Elizabeth is steevast van de partij. En dit jaar zijn dus ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima erbij.

