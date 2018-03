Naar Neukölln. Waarom niet?

Mijn kamer is hoog en ruim, de woning oud, de gastvrouw Spaans. Ze is gescheiden, haar ex-man is Turks, hun dochter is vijf, 'maar we waren bij haar geboorte al gescheiden'. Ze is fotografe, helpt vluchtelingen met het invullen van aanvragen, en werkt mee bij het opzetten van steunprojecten. Ze past op een hond die niet blaft.

Ik kijk mijn ogen uit, naar de daklozen, de zwervers, de misvormden, de verwarden die hardop scheldend over straat gaan

In mijn kamer staat nog een oude tegelkachel, maar die mag niet meer gebruikt worden. In het open luik ligt een stapeltje boeken, bovenop 'De brug over de Drina', de klassieker van Ivo Andrić.

Als ik de vitrage opzijschuif kijk ik neer op een bar, waaruit 's avonds fel licht naar buiten valt, maar waar zelden iemand zit. Op de hoek is een casino. Het wegdek, kasseien van basalt, glinstert in de regen.