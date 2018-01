Naar het vwo? El Houfi en Kaddouri geven je voor een habbekrats bijles

De veertienjarige Zakaria maakt zich zorgen. Hij vindt het vervelend als leerkrachten zeggen dat hij zijn best niet heeft gedaan en verder is hij bang dat hij straks naar de havo moet terwijl hij naar het vwo wil. Hij weet namelijk een ding zeker: hij wil later studeren aan de universiteit. Student Nadir Kaddouri stelt hem gerust: "Ik weet dat je bang bent dat je naar de havo moet. Maar je haalt goede cijfers dus je hoeft je niet druk te maken."

Lees verder na de advertentie

'Ouders weten soms niet hoe ze hun kinderen kunnen helpen' Huiswerkbegeleider Darine el Houfi

Zakaria is een van de ongeveer zestig scholieren die op zondagmiddag in Zeist naar de huiswerkbegeleiding gaat van studenten Darine el Houfi (20) en Nadir Kaddouri (20). Voor 35 euro per maand krijgen scholieren twee uur huiswerkbegeleiding. Zondagochtend komen de leerlingen die op de basisschool zitten, zondagmiddag de middelbare scholieren. De twee studenten doen het voor een schijntje in vergelijking met de prijzen van andere huiswerkinstituten.

"Omdat we vinden dat geld geen drempel mag zijn", zegt El Houfi. "De ouders van leerlingen die hier komen, vinden cijfers en school belangrijk maar weten soms niet hoe ze hun kinderen kunnen helpen. Omdat ze het schoolsysteem niet kennen. Voor dure huiswerkbegeleiding hebben ze geen geld." Dus begonnen de twee studenten in april hun eigen instituut.

De twee jongemannen vragen naar de cijfers van leerlingen, lopen rond om te helpen met sommen of het opstellen van een sollicitatiebrief. Alle basisschoolleerlingen moeten van de twee tien bladzijden per dag lezen. Voor Yassine (16) heeft de begeleiding al gewerkt. "Vorig jaar stond ik vier onvoldoendes en zou ik niet over gaan", vertelt hij. "Uiteindelijk ging ik toch over, met een onvoldoende."