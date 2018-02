Naar de gezondheidsbeurs ga je ook een beetje voor de gezelligheid

Welke Schüsslerzout hoort bij mij? Het is een vraag waar niet iedereen dagelijks over nadenkt. Op de gezondheidsbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs prijkt de vraag op een bord boven de stroom bezoekers uit. Naast het zout is er nog veel meer te zien en te halen aan esoterie. Tot en met 4 februari zijn er 329 exposanten op de consumentenbeurs. Pepijn van Erp hoort daar ook bij. Hij staat in het hol van de leeuw.

Niet omdat hij man is op een beurs die vooral wordt bezocht door vrouwen. Van Erp is van de stichting tegen kwakzalverij, Skepsis, en staat dus tussen de helende kristallen en energieopwekkende sierraden waar hij zo’n uitslag van krijgt. “Daarom is het goed dat we hier zijn, als tegenwicht.”

Serieus zijn ook de vir­tu­al­re­a­li­ty­bril­len in de kraam van ProVeg. Met de bril op stappen bezoekers de stallen van moderne veehouders binnen.

Nu is er niet alleen pseudo­wetenschap te vinden op het jaarlijkse evenement. Ook serieuze zaken komen aan bod. Zoals voorlichting over prostaatkanker, alvleesklierkanker en andere ziekten. Serieus zijn ook de virtualrealitybrillen in de kraam van ProVeg, een organisatie die opkomt voor dierenwelzijn. Met de bril op stappen bezoekers een andere realiteit binnen. Geen fictieve, maar een die in de stallen van veehouders echt bestaat. “Als mensen de bril opzetten, is het net alsof ze door de stal lopen”, zegt Michelle Huang van ProVeg. “Sommige mensen reageren na afloop best emotioneel, anderen zoeken excuses om toch vlees te blijven eten.”

ProVeg staat naast het kooktheater waar een kok het mes in stukken kippenvlees zet. De kwakzalversbestrijders van Skepsis staan in een minder confronterende omgeving, tegenover de Parkinson Vereniging. “Verderop heb je een deel met alternatieve therapieën”, zegt Van Erp. “Daar blijven we een beetje van weg. Wij zoeken hier niet de confrontatie.”

Straling Nu staat om het hoekje, op slechts twintig meter, een kraam waar het ‘eerlijke verhaal over straling’ door wifi en gsm’s wordt verteld. “Zonder enige wetenschappelijke onderbouwing”, zegt Van Erp. Toch even kijken wat de mensen van het eerlijke verhaal daarvan vinden. Voor hun kraam staat een bord met de toptien van klachten die worden veroorzaakt door straling. Nummer een: vage klachten, gevolgd door vermoeidheid en slecht slapen. Jos Timmer van Eerlijk over straling vindt het ‘jammer’ dat zijn medekraamhouders van Skepsis zo’n verkokerde visie hebben op de wetenschap. “Er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat straling wel degelijk leidt tot gezondheidsklachten. Vraag het maar aan een moeder van een kind die veel met straling in aanraking komt. Zij weet hoe het werkt.” Timmer heeft al twintig mensen gesproken van wie velen zeiden dat zij de overheid niet vertrouwen met de straling. “Vooral vrouwen”, zegt Timmer. “Die staan daar meer voor open dan mannen.” Vrouwen genoeg op de beurs, vooral in de leeftijdscategorie tussen de vijftig en zeventig jaar. De 30-jarige Wendy Calvino uit Rotterdam is een van de jongere bezoeksters. Zij komt voor de presentaties van foodbloggers, gezondheidsdeskundigen en bewegingsexperts. “Ik ben zelf personal trainer”, zegt Calvino. Ze richt zich daarbij op vrouwen. Ja, dat is anders dan bij mannen, zegt ze. “Bij vrouwen komt bij het fysieke ook al snel het gevoel kijken”. Wij zijn van het lekkere gevoel. Van de mas­sa­ge­ap­pa­ra­ten bijvoorbeeld. Julia Laagveld, bezoekster Gevoel valt op de beurs onder ‘mind’, een van de thema’s naast gezondheid, voeding, lichaam en beauty. Geen onderwerpen die mannen aantrekken, denken Leny Heekelaar en Julia Laagveld. Ze zijn samen vanuit Velp naar Utrecht gekomen. Heekelaar heeft een partner, “maar ik ga liever met haar”, zegt ze. Ze komen voor de nieuwtjes. “Wij zijn van het lekkere gevoel”, zegt Laagveld. “Van de massageapparaten bijvoorbeeld. En natuurlijk is gezelligheid erg belangrijk.”