Na volwassenen zijn nu de kinderen aan de beurt met mindfulness

Op de vloer van een Amsterdamse yoga-studio liggen vijftien turquoise en zwarte yogamatjes in een halve cirkel. Plat op haar matje ligt de negenjarige Marieke. Ze ademt diep in, haar ogen gesloten achter een rode bril, de rossige krullen gespreid onder haar hoofd. Om haar lippen ligt een tevreden glimlach.

Marieke luistert naar Rosanne Haringhuizen, docent kindermindfulness bij MindfulYogaKids, die tussen een gigantische kikkerknuffel en een kleine klankschaal in zit. "Wat voor weer is het vanbinnen? Stormt het, of schijnt de zon?" De elf aanwezige kinderen en hun moeders openen hun ogen. Ollie (7) steekt zijn vinger op. Hij wrijft zijn wilde bruine haren tegen zijn moeders arm. "Het voelt zoals het nu buiten is: een beetje koud en bewolkt." Haringhuizen knikt. "Kun je dat gevoel aanwijzen?" Even blijft het stil. "Het zit een beetje overal."

De afgelopen tien jaar nam mindfulness een enorme vlucht in Nederland. De meditatietechniek waaide over vanuit de Verenigde Staten, waar hoogleraar moleculaire biologie Jon Kabat-Zinn zich al veertig jaar inzet tegen stress, angst en depressie. En nu zijn ook kinderen aan de beurt. De jeugd-ggz, leerkrachten en yogascholen bieden tegenwoordig speciale kindertrainingen aan.

Kikkermeditatie

Een van de grondleggers van 'kindermindfulness' is een Nederlandse uit Leusden. Eline Snel ontwikkelde als eerste een methode voor alle kinderen - met of zonder psychische problemen - en hun ouders. Alleen in Nederland leidde de mindfulness-coach al ruim zevenhonderd docenten en psychologen op tot kindertrainer; van haar boek 'Stilzitten als een Kikker' werden in meer dan dertig landen 500.000 exemplaren verkocht. Snel ziet mindfulness als "een bewuste manier van kijken, luisteren en voelen, met vriendelijke aandacht voor de emoties en gedachten die in een kind opkomen". Ze noemt haar 'kikkermindfulness' ook wel een training in bewustwording. "Net als onze geest, kan een kikker heel stil zitten maar ook enorme sprongen maken. Die kikker is zich bewust van ieder vliegje dat langskomt, maar springt er niet meteen op af." Tijdens de 'kikkermeditatie' leren de kinderen dat ze, net als een kikker, niet direct op hun omgeving hoeven te reageren. Een klap aan een jengelend broertje is zo minder snel verkocht, maar ook de paniek tijdens een toets kan beter getemd worden, zegt Snel. "Door even naar stapje terug te doen, reageren kinderen minder impulsief en kunnen ze zich beter concentreren."

Hoe werkt mindfulness eigenlijk? Anna Ridderinkhof, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoekt de effecten op kinderen met autisme. "Het helpt om iets van een afstandje te bekijken, en even tot rust te komen voordat je reageert." Wanneer kinderen boos, verdrietig of angstig zijn, kunnen ze rust in meditatie zoeken, zegt Ridderinkhof. "Zo leren kinderen op te merken hoe het van binnen gaat. En als je de emotie erkent, kun je er iets mee doen. Kinderen laten hun gevoelens zo minder hoog oplopen."

Kinderen leren hun emoties te accepteren: alles wat je voelt, is oké Rosanne Haringhuizen, kindermindfulnessdocent

Volgens kindermindfulnessdocent Rosanne Haringhuizen hebben veel jonge kinderen last van stressklachten. Met korte, speelse meditatieoefeningen leren kinderen te focussen op hun ademhaling, en even afstand te doen van hun gepieker. "Bij een kind van zes kan de situatie thuis of op school veel onrust veroorzaken - soms met slaapproblemen tot gevolg." Mindfulness kan dan hulp bieden, zegt Haringhuizen. "Kinderen leren hun emoties te accepteren: alles wat je voelt, is oké. Het resultaat? Ze slapen rustiger en hebben minder nachtmerries", vertelt ze. "Ik hoor het vaak: 'Juf, door jou kan ik beter slapen!'"

