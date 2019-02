Na veel gesteggel heeft de metaalsector eindelijk een cao

Dus toch. Na acht maanden onderhandelen, onmin, ruziën en een hele serie stakingen zijn werkgevers en vakbonden in de metaal en elektro-industrie het eens geworden over een nieuwe cao. Bonden en de werkgeversorganisatie FME, die 2200 bedrijven vertegenwoordigt, zetten vrijdagmiddag hun handtekening onder het akkoord.

De circa 150.000 werknemers in de metalektro krijgen een loonsverhoging van 3,5 procent. Op 1 juli en op 1 januari 2020 komen daar nog eens bruto loonsverhogingen van respectievelijk 58 en 116 euro bij. Uitzendkrachten krijgen dezelfde verhogingen als vaste krachten. De nieuwe cao loopt van 1 juni 2018 tot 1 december 2020. De loonsverhoging van 3,5 procent gaat in op 1 januari 2019. Volgens de FME krijgt een gemiddelde werknemer (inkomen: 45.000 euro bruto) er tot december volgend jaar 8,14 procent bij. Jongeren en (andere) personeelsleden die weinig verdienen, gaan er procentueel meer op vooruit.

Er is een groot tekort aan vakkrachten in de sector. Een vaste baan aanbieden is de beste manier om mensen te lokken

Verder is afgesproken dat drieduizend mensen die nu als uitzendkracht werken een vaste baan krijgen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, moet nog worden uitgewerkt. De Raad van Overleg Metalektro, waarin werkgevers en werknemers zitting hebben, zal het plan bij bedrijven propageren en zal in de gaten houden of dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Loes Bezemer (CNV Vakmensen): “Er is een groot tekort aan vakkrachten in de sector. Een vaste baan aanbieden is de beste manier om mensen te lokken.”

Oudere werknemers krijgen de mogelijkheid korter te werken zonder dat hun pensioen daaronder lijdt. De opengevallen uren worden door jongeren vervuld. Oudere werknemers die kiezen voor korter werken, leveren wel de helft van hun seniorendagen in. Ook is afgesproken dat bedrijven wel van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst mogen afwijken, maar dat de bonden in dat geval hun toestemming moeten verlenen. Die afspraak stond ook in de oude cao. Voor opleiding en scholing van werknemers komt 12 miljoen euro vrij.

Druk vanuit VNO-NCW Het akkoord is donderdagnacht bereikt. Hulp (of druk) was er van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Of de voorzitter van de FNV, Han Busker, en zelfs leden van het kabinet – zoals het gerucht gaat – zich ook met de lang slepende kwestie hebben beziggehouden, wil Bezemer van CNV Vakmensen niet bevestigen. In het akkoord erkennen de partijen dat de totstandkoming van de cao ‘lang heeft geduurd en zeer moeizaam is verlopen’ en dat het proces ‘op het vlak van arbeidsverhoudingen de nodige sporen heeft achtergelaten bij de medewerkers en de bedrijven in de sector’. Bonden en werkgevers beloven ‘de komende periode extra aandacht (te) schenken aan het normaliseren en verbeteren van de arbeidsverhoudingen in de sector’. Gestaakt werd er onder meer bij de Daf en Scania, VDL Nedcar, scheepsbouwer IHC, chip­ma­chi­ne­fa­bri­kant ASML, vlieg­tuig­on­der­de­len­bou­wer Fokker en machinebouwer Stork Vrijdag toonden beide partijen zich content met de overeenkomst. Volgens Bezemer en de FME zijn er geen punten geweest waarop het conflict zich toespitste. De woordvoerder van FME: “Het ging om het hele pakket. Uiteindelijk was het een kwestie van schuiven, ruilen en wisselen.” De gemoederen over de cao liepen, zeker voor Nederlandse begrippen, hoog op. Aanvankelijk voerden de bonden ludieke acties bij bedrijven toen de partijen het niet eens werden. Daarna werd naar hardere middelen gegrepen. In de zomer kwam het tot de eerste stakingen. Gestaakt werd er onder meer, en soms meerdere keren, bij de vrachtwagenbouwers Daf en Scania, automaker VDL Nedcar, scheepsbouwer IHC, chipmachinefabrikant ASML, vliegtuigonderdelenbouwer Fokker en machinebouwer Stork. Deze week nog waren er stakingen bij metaalfabriek Easton in Hengelo, ASML, Daf en Scania. Begin deze maand ging VDL Nedcar naar de rechter om een staking te voorkomen. Bij de autofabrikant was al negen dagen gestaakt. De rechter verbood de staking omdat het voortbestaan van de autofabriek anders in gevaar zou komen. De vorige cao dateert van februari 2016. Ook die overeenkomst werd na veel pijn en moeite gesloten. De onderhandelingen duurden toen negen maanden, bijna net zo lang als die over de nu bereikte cao. Vakbondsleden en de FME-achterban moeten het akkoord nog goedkeuren.

