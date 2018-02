Na twintig jaar solliciteren heeft de autistische Ivar eindelijk een baan

Van zijn twintigste tot zijn veertigste heeft hij wel honderd autodealers en showrooms aangeschreven. Vanaf zijn 35ste stond in zijn cv netjes vermeld 'autistisch'. Reacties bleven uit. Nu heeft de 41-jarige Ivar Broekhuizen toch een betaalde baan. Hij is verantwoordelijk voor de klantenservice van autobedrijf Mayvinci in Dordrecht. "Oh, u bedoelt de Porsche 911", klinkt vanuit zijn kantoor achter in de zaak. "Dat kunnen we regelen."

Broekhuizen is een aanwinst voor het bedrijf dat antikras- en glanslagen voor auto's verkoopt. Dat is niet vanzelfsprekend. Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de Groningse hoogleraar psychisch herstel Stynke Castelein dat bijna negen op de tien ggz-patiënten met ernstige psychische stoornissen het na een behandeling moeilijk vindt om maatschappelijk mee te komen.

Dat Broekhuizen nu een eigen kantoor heeft, komt doordat ze in Dordrecht het project 'Werk als beste zorg' zijn gestart. Daarmee willen ggz-instelling Yulius en de Sociale Dienst Drechtsteden mensen met zware psychische problemen aan het werk helpen en begeleiden. Die hulp ontbreekt vaak, stelde hoogleraar Castelein. Zij noemde dat problematisch.

Verzekeraar VGZ is enthousiast en heeft het project deze week in zijn programma 'zinnige zorg' opgenomen. Dat betekent dat onderzocht wordt of het ook landelijk toepasbaar is. De verzekeraar verwacht dat een baan positief effect heeft op patiënten, zodat wellicht minder therapiesessies nodig zijn.

Belscript Op het bureau van Broekhuizen ligt een belscript. Dat heeft hij nodig om tijdens een gesprek niet in de war te raken. Stap voor stap neemt hij met de klant door wat de vraag is en wat de oplossing die het bedrijf kan bieden. Zijn baas, Frank van Leeuwen, is blij met zijn nieuwe rechterhand. En Broekhuizen, die heeft weer een doel. "Zonder werk zat ik soms tot drie uur 's nachts te Netflixen", vertelt hij. Broekhuizen gaat altijd netjes gekleed naar zijn werk. Overhemd, beige broek, een snelle bril, zijn smartwatch om zodat hij de tijd goed in de gaten kan houden. Hij is een man die hecht aan zijn voorkomen en aan punctualiteit. "Eerst vond ik het wel spannend om met mensen te bellen. Maar nu is het een beetje het Nike-principe: 'Just do it'." In Dordrecht zien ze een passende baan als de oplossing voor mensen met een psychische aandoening die weer willen meedoen in de maatschappij. Niet alleen vanwege de sociale contacten: hun leven krijgt meer zin, ze krijgen een dagritme en ze verdienen er ook nog aan.