Na twintig jaar een aanhouding, wat doet dat met de nabestaanden?

Of de nabestaanden van Nicky Verstappen nu antwoorden gaan krijgen, is nog de vraag. Want B. kan zich in stilzwijgen hullen. De gemengde gevoelens van de nabestaanden komen vaker voor na een aanhouding, zegt Peter van der Velden, oud-hoogleraar victimologie en onderzoeker. Hij verdiept zich in de psychische effecten van schokkende gebeurtenissen.

Wat doet het met nabestaanden als er na zo’n lange tijd een verdachte in beeld is? “Ik denk dat de meeste nabestaanden het prettig vinden als er een verdachte is opgepakt. Maar het is een verdachte, het is niet duidelijk of hij het gedaan heeft. Dus worden nabestaanden heen weer geslingerd tussen enerzijds de zekerheid: er is iemand, en anderzijds de wetenschap: nu komt er wellicht een proces en heeft hij het niet gedaan. Veel nabestaanden zullen herkennen dat op zo’n moment dat hele leven vol vragen dat je achter de rug hebt, als een video opnieuw voorbijkomt. Maar hoeveel last je daarvan hebt, verschilt per persoon.” Als er niemand wordt gepakt voor een misdaad, blijft het bij veel slachtoffers trekken, schuren Peter van der Velden, oud-hoogleraar victimologie

Hoe belangrijk is rechtvaardigheid voor het verwerkingsproces? “Dat is goed voor de verwerking, wordt al heel snel gezegd. Maar dat is niet zo eenduidig, er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen. Sociale steun bijvoorbeeld. We weten uit onderzoek dat wie in de eerste periode na een schokkende gebeurtenis veel sociale steun krijgt, minder kans heeft op ernstige psychische problemen. Andersom geldt: wie last krijgt van psychische problemen door een schokkende gebeurtenis, ontvangt op den duur ook minder steun. "Toch is rechtvaardigheid voor een deel van de mensen essentieel. Als er niemand wordt gepakt voor een misdaad, blijft het bij veel slachtoffers trekken, schuren. Maar niet bij iedereen. Anderen denken na zoveel jaar: laat maar. Het ontregelt mij alleen maar, ik wil er afstand van nemen. Het verschilt per persoon wat gemoedsrust geeft. Bij de nabestaanden van MH17 zie je dat heel goed. Voor sommigen is het heel belangrijk om uit te vinden wie de raket heeft gelanceerd, die gaan tot het gaatje en willen dat de daders worden bestraft. Anderen zeggen juist: het zal allemaal wel, ik wil het vooral loslaten. Het één is niet beter dan het ander.” Binnen één gezin kunnen verschillen ontstaan: de één wil door met zoeken en de ander zegt: ik wil het loslaten. Dat kan lastig zijn Peter van der Velden

Maakt het nog uit dat de familie Verstappen twintig jaar moest wachten op een aanhouding? “Ik kan niets over deze mensen zeggen, omdat ik ze niet ken. Ook is het heel moeilijk om te zeggen wat de factor tijd doet. Als iets lang geleden heeft plaatsgevonden, kan het twee kanten op. We weten dat iedere nabestaande in de eerste maanden, het eerste jaar, graag wil weten wie de dader is. In de periode daarna verschilt het per persoon, en we weten niet waarom. Dat kan ook betekenen dat binnen één gezin verschillen ontstaan: de één wil door met zoeken en de ander zegt: ik wil het loslaten. Dat kan lastig zijn.”

Nu er een verdachte is opgepakt in de zaak-Verstappen neemt de kans op een proces toe. Hoe is dat voor nabestaanden? “Ook dat verschilt per persoon. Een aantal factoren speelt een rol. Zo kan een confrontatie met een mogelijke dader in de rechtbank heel stressvol zijn. Of een verdachte bekent of juist ontkent, is ook een factor van betekenis. De manier waarop doet er eveneens toe. Soms kan iemand bekennen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de ander, maar zich daar heel schuldig over voelen. Dat kan uitmaken voor sommige nabestaanden. Wat er in de media over een proces verschijnt, is ook van belang. Als informatie niet klopt, kunnen slachtoffers daardoor ontregeld raken. ‘Je pakt hem op en dan is het goed’, gaat eigenlijk nooit op voor nabestaanden.”

