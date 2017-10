Na #metoo volgt nu #Ihave: Ook ik ben schuldig aan seksueel geweld

Het zal niemand ontgaan zijn. De hashtag #metoo is al dagen trending topic op Twitter, nadat actrice Alyssa Milano vrouwen opriep hun ervaringen met seksuele intimidatie en seksueel geweld te delen, naar aanleiding van het seksschandaal rond filmproducent Harvey Weinstein. Miljoenen vrouwen wereldwijd gaven gehoor aan de oproep van Milano, bekend en onbekend.

Maar Twitter is nu van schandpaal veranderd in een biechtstoel. Van miljoenen tweets is nog geen sprake bij #IHave - of vergelijkbare hashtags als #Ididthat, #HowIWillChange, #HimThough en #ItWasMe - maar verschillende mannen biechten op dat zij wel eens de fout in zijn gegaan. Een van de eersten die over de brug kwam met een publieke bekentenis was Facebookgebruiker Stephen. “Het is niet alleen aan de slachtoffers om moedig te zijn. Dit is voor mannen die verantwoordelijkheid moeten nemen in hun onderdrukking van vrouwen.”

Stephen bracht het balletje aan het rollen. Zo schrijft Conrad Berghoef: "Ik begroet soms heel aanstellerig en overdreven vrouwen”. Neil Figuracion: "Aanranding, lastigvallen, ik ben onderdeel van het probleem en ik doe mijn best onderdeel te zijn van de oplossing.” Acteur Mark Ruffalo, bekend als The Hulk in The Avengers - belooft nooit meer een vrouw na te fluiten. "Het is ranzig."