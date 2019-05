Na een briljante actie voel je je even Ziyech

“Goed, juist! De bedoeling is goed!” De stem van trainer Oswald Gilliad van AVV SDZ schalt over het voetbalveld. “Levi, wat sta je daar te doen? Ruimte!” De trainer van de groep jongens tot 14 jaar heeft veel aan zijn hoofd, als trainer én als fan. “Er moet echt nog meer gebeuren. En ik heb nog een spits nodig”, verzucht hij tegen drie voetbalvaders langs de lijn. En dan is vandaag ook nog de return in de halve finale in de Champions League van Ajax tegen het Londense Tottenham Hotspur. Een wedstrijd die Gilliad ‘met hartkloppingen’ in de Johan Cruijff ­Arena zal volgen.

Lees verder na de advertentie

De geest van het Amsterdamse succes in Europa hangt op deze frisse trainingsavond boven het kunstgrasveld bij het Westelijk Havengebied

Het was voor het laatst in 1997 dat Ajax de halve finale haalde in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Bij AVV SDZ (Amsterdamse Voetbalvereniging Samenspel Doet Zegevieren) is iedereen Ajacied. Na de 0-1 zege vorige week in Londen weten de jongens en hun trainers het ­zeker: Ajax verovert vanavond zijn plek in de finale. Dat deden ze in 1996 voor het laatst. Tegenstander wordt Barcelona, verwacht Gilliad. En wie weet wat er dan gebeurt. “De bal is rond”, stelt de trainer.

Visvijver voor Ajax De geest van het Amsterdamse succes in Europa hangt op deze frisse trainingsavond boven het kunstgrasveld bij het Westelijk Havengebied. Na een briljante actie wanen alle jongens zich even Hakim Ziyech, Donny van de Beek of Matthijs de Ligt. Dat droombeeld is hier niet eens zo ver weg: AVV SDZ is een van de negen belangrijkste partnerclubs van Ajax, en daarmee een visvijver voor de jeugdopleiding. Een van de jongens tot vijftien jaar werd recent door de profclub weggekaapt. Eervol, vinden ze. Robin de Weij, trainer van de jongens tot vijftien, heeft wel een idee wie de volgende zou kunnen zijn. Hij speurt over het veld, de ogen iets dichtgeknepen. “Die jongen daar heeft al stage gelopen bij een profclub in Almere. Almere is eigenlijk een te kleine stap voor hem. Er zijn meerdere profclubs in hem geïnteresseerd.” De aankomend prof wil vandaag de media helaas niet te woord staan. Op het veld geeft zijn teamgenoot Kaj (13) een stevige linkse voorzet. “Heel bijzonder”, zegt hij over het succes van Ajax. “Dat had ik echt niet verwacht toen ze Bayern, Real Madrid en Juventus lootten. Ik had er wel vertrouwen in hoor”, voegt hij er snel toe. “Maar dat ze zó ver zouden komen...”

Iedereen op dezelfde plek op de bank Hij kijkt thuis, met vrienden. Leeftijdgenoot Tim mag de wedstrijd met zijn oudere broer en hun vrienden op een groot scherm in Club ­Panama kijken. “Veel mensen, veel spanning, veel bier”, weet hij. En Jannis (ook 13) mag met zijn vader naar het stadion. Achter het hek volgt moeder ­Annemarie Geleijnse het spel van een van haar twee zoons. “Het is leuk dat dit Ajax zo jong is. Het inspireert de jongens hier. Mijn zoon is net wat gretiger op de bal.” Haar gezin volgt Ajax thuis, met clubsjaals bij de hand. “Ik ben bijgelovig, dus ik wil dat iedereen op ­dezelfde plek op de bank zit als bij de vorige wedstrijd. Ik ga me altijd met het spel bemoeien, maar dat mag niet van mijn twee zoons. Zij hebben er namelijk wel verstand van”, legt ze uit. “‘Hij komt niet voor zijn man!’, zeggen ze dan – het echte kundige commentaar.” Morris. © Patrick Post

Morris (13) Positie? “Centraal-achter.”

Favoriete Ajacied? “Hakim Ziyech vanwege zijn goede acties. Hij is gewoon de beste speler, heeft schijt aan iedereen en doet gewoon wat hij wil. En Matthijs de Ligt is mijn voorbeeld als verdediger.”

Voorspelling? “Ze gaan door. In het begin is het moeilijk, al doen ze een paar mooie aanvallen. Tottenham is wel gevaarlijk, maar krijgt geen kansen. Tadic scoort en het wordt 1-0.” Dani. © Patrick Post

Dani (14) Positie? “Middenveld.”

Favoriete Ajacied? “Donny van de Beek. Hij staat altijd op de goede plek om te scoren. Hij weet hoe hij moet lopen om voor de goal te komen om te scoren.”

Voorspelling? “Ik denk dat Ajax het in de eerste helft lastig krijgt. Tottenham gaat terugkomen, maar krijgt niet de kans om te scoren. Dan gaat Ajax eroverheen. Neres scoort. Tottenham komt nog even terug in de laatste minuut, maar scoort niet, en dan maakt Van Beek de 2-0.” Tim. © Patrick Post

Tim (13)

Positie? “Verdedigend-midden of rechts-midden.”

Favoriete Ajacied? “Matthijs de Ligt: een goede verdediger en goede kopper.”

Voorspelling? “1-1. Ajax maakt een snelle goal, binnen 20 minuten. Dan gaat Tottenham druk zetten, en maakt een late goal.”

Lees ook:

Alles wat voetbal in zich heeft, werd gevraagd. Ajax had het antwoord Met een kostbare overwinning in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur komt Ajax dichtbij de finale in Madrid.