Na ‘Dinge dong’ zat niemand meer op Getty Kaspers te wachten

Gekleed in het blauw en nog altijd blond sprak de vertolkster van ‘Dinge dong’: “Nu hoeft niemand meer te vragen hoe mijn leven is verlopen. Het staat allemaal zwart op wit.” De avond tevoren had ik het boek van Rotterdammer Dave Boomkens gelezen. Toen ik het uit had, bekroop me een gevoel van spijt. Niet over de biografie zelf, want dankzij de ik-vorm lijkt het alsof Kaspers haar boeiende verhaal alleen aan jou vertelt. Ofschoon je soms wel denkt: over Teach In en haar zangeres had ik ook graag anderen gehoord.

Lees verder na de advertentie

Kaspers zelf vertelt niet alles, erkende ze in de boekhandel. “Anders zou ik mensen kwetsen. En dat wilde ik niet.” Een beschaafde monoloog dus. Maar over mijn spijt. Die betreft het leven van de zangeres. Na Dinge dong is haar weinig geluk beschoren geweest. Het winnende liedje van het Songfestival van 1975 in Stockholm werd tevens haar noodlot. Zozeer zelfs dat ze acht jaar na Zweden eindigde als serveerster op een camping in Portugal. Persoonlijk leed volgde in 2011 toen haar man Hans stierf aan ALS.

Maar laten we bij het vrolijke deel van ‘Een leven lang geleden’ beginnen. Direct na de triomf van vijfenveertig jaar geleden, volgde een roes van geluk: huldiging in Kaspers’ woonplaats Enschede, uitgenodigd door BBC’s ‘Top of the Pops’, privé-rondeiding door Paleis van Versailles en, hoogtepunt voor Kaspers, optreden op het huwelijksfeest van prinses Christina, waarbij bruidegom Jorge Guillermo zo verzot bleek op Dinge dong, dat hij tot vervelens toe om een toegift vroeg. Maar waarbij de zangeres ook struikelde over de voeten van prins Bernhard, die daarop getergd uitriep: “Wie bent u eigenlijk?!”

Bij het Songfestival van 1976, georganiseerd door winnaar Nederland, werd Teach In weggestopt

Misschien een voorbode van de neergang die alras zou volgen. Megahits als Dinge dong bleven uit en de groep raakte in vergetelheid. Bij het Songfestival van 1976, georganiseerd door winnaar Nederland, werd Teach In weggestopt op een onzichtbare rij in het Congresgebouw. ‘The party is over now’, zong Sandra Reemer. En Kaspers concludeerde: Teach In is bij het grofvuil gezet. Ze verliet de groep en probeerde het solo in nachtclubs en ook wel eens een bordeel.

Dave Boomkens, die het levensverhaal van Getty Kaspers optekende in ‘Een leven lang geleden’. © Willem Pekelder

Geen succes. “Niemand zat meer op Getty Kaspers te wachten”, besefte ze. En zo kwam de vocaliste berooid en wel in Portugal terecht, waar ze plastic placemats legde op plastic tafeltjes. “Een meisje verdwaald in de showbizz.” Nee, ze spaart zichzelf niet, anderen wel. Nooit wijst ze met beschuldigende vingers, dat siert haar.

Op weg naar Van Gennep had ik met de zangeres te doen. Verdiende ze geen beter lot? Maar in de boekwinkel zag ik een opgewekte Getty Kaspers, geflankeerd door haar beminde Cor, oud-vrachtwagenchauffeur.

Als u mislukt bent in de showbizz, wat is dan de vervulling van uw bestaan geweest, vroeg ik haar. “Het leven zelf”, antwoordde ze. “Dat ik adem. Degene ben geworden die ik ben. Me geoefend heb in geduld en niet-oordelen. Dat ik geen spijt heb. Dat ik geleerd heb op te staan.”

Ik vond het in al zijn oprechtheid een ontroerend en wijs antwoord.

In het Klein Verslag doet Wim Boevink normaal gesproken dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Willem Pekelder vervangt Wim Boevink dezer dagen.