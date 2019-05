Na de stadse mens wordt nu ook de plattelander steeds dikker

De wereld verstedelijkt. Leefde in 1985 nog 41 procent van de bevolking in steden, nu is dat 55 procent. In diezelfde periode is de mens gemiddeld ook een kilo of zes aangekomen. De doorsnee wereldburger neigt naar overgewicht.

Het verband lijkt overduidelijk: de stad maakt mensen obees. Daar is immers een overaanbod aan voedsel, veelal rijk aan vet en suiker. Terwijl op het platteland mensen hun eigen, gezonde voedsel verbouwen. Bovendien beweegt de stadsmens nauwelijks en moet de dorpeling vaak hard werken en veel lopen. Kleine studies bevestigden dat verband. In China bijvoorbeeld ging de trek naar de stad gepaard met extra kilo’s.

Toch is die relatie schijn, schrijft een internationaal gezelschap van artsen in het vakblad Nature. Meer dan de helft van de wereldwijde toename van de BMI (body-mass index, een maat voor de gezondheid van het lichaamsgewicht) is toe te schrijven aan een stijging ervan in landelijke gebieden. In sommige armere regio’s is het zelfs meer dan 80 procent. Die kleine studies waren vaak momentopnames, leggen ze uit.

Bijna alle programma’s om obesitas te voorkomen richten zich op steden

Inhaalrace Om een overzicht te krijgen, verzamelden ze meer dan tweeduizend studies waarin het gewicht en de lengte van in totaal 112 miljoen volwassenen uit tweehonderd landen waren opgenomen. Daaruit bleek inderdaad dat stedelingen vaak dikker waren of zijn dan bewoners van landelijke gebieden. Maar die laatsten hebben een inhaalrace ingezet en zijn – in rijke landen – de stadse mensen voorbijgestreefd, terwijl in armere landen het gat bijna gedicht is. Eigenlijk moet je volgens de auteurs zeggen: het platteland lijkt steeds meer op de stad. Ook daar is nu de moderne voedselvoorziening doorgedrongen. Het zijn vooral de arme mensen die van deze transformatie te lijden hebben. Zij zijn nu aangewezen op het goedkope, ongezonde fabriekseten. Bovendien zijn op het platteland het werk en vervoer gemechaniseerd zodat ook de plattelander minder beweging krijgt. Het is een cruciale studie, zegt de commentator in Nature. Bijna alle programma’s om obesitas te voorkomen richten zich op steden. De stadsmens wordt gemaand vaker te lopen of te fietsen, en om gezonder te koken. We moeten nu ook zulke projecten voor de dorpelingen ontwerpen, schrijft hij.

