Na de moord op de negenjarige Daniël staat de veiligheid van AZC's ter discussie in België

In België is een discussie losgebarsten over de veiligheid in asielzoekerscentra na de gruwelijke moord op een negenjarig jongetje. Het levenloze lichaam van de Libanees-Palestijnse Daniël werd woensdag gevonden in een gracht op het terrein van het asielzoekerscentrum in Broechem, ten oosten van Antwerpen. Zijn handen en benen waren vastgebonden.

100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug

Vijf mannen zitten vast vanwege de moord, die mogelijk verband houdt met afpersing en mensensmokkel. Belangrijkste aanwijzing daarvoor is een Whatsapp-bericht dat de tante van Daniël, die in hetzelfde centrum verblijft, maandag kreeg van een onbekend Brits telefoonnummer. ‘100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug’, luidde de boodschap. De jongen was toen al twaalf uur vermist. Alleen zijn fiets was teruggevonden.

Mensensmokkelaars Na een grootscheepse zoektocht werd het geknevelde lichaam woensdagmiddag aangetroffen aan de rand van het terrein. De verdachten zijn allen van Palestijnse afkomst. Drie van hen verbleven ook in het asielzoekerscentrum. Ze zijn aangeklaagd op beschuldiging van gijzeling en moord. Politie en justitie willen lopende het onderzoek weinig kwijt over de zaak. In de Vlaamse media ontkent de getroffen familie een grote schuld te hebben uitstaan. Er wordt echter alom gespeculeerd dat Daniël en zijn moeder door mensensmokkelaars uit een vluchtelingenkamp in Libanon zijn gehaald en naar Europa gebracht. Mogelijk eisen die smokkelaars nu hun vergoeding op en hadden ze de jongen ontvoerd om die eis kracht bij te zetten. Daniël was de zoon van een Palestijnse moeder en een Libanese vader, die een aantal jaar geleden van elkaar scheidden. Moeder en zoon vluchtten vorig jaar naar België.“Mijn zoon is naar België gekomen omdat het er veilig is”, tekende De Standaard telefonisch op uit de mond van Daniëls vader in Libanon. “Hoe kan hij nu vermoord worden in een centrum waar hij asiel krijgt? Waarom heeft niemand voor hem gezorgd?”

Ongure types In het open asielzoekerscentrum van Broechem verblijven ruim driehonderd asielzoekers, onder wie een kleine honderd minderjarigen. Berichten dat iedereen er ongecontroleerd in en uit kan lopen, worden in De Standaard tegengesproken door een woordvoerster van Fedasil, het federale agentschap voor asielopvang. Alleen mensen met badges of bezoekers die bij de ingang hun identiteitsbewijs tonen, mogen het terrein op, aldus de woordvoerster. De oom van Daniël, Bassam Chihadeh, doet via De Morgen een oproep om het centrum te sluiten. Hij spreekt van ‘ongure types met hasj en alcohol, die hier tot diep in de nacht blijven rondhangen’. VRT-journalist Majd Khalifeh, die ooit zelf als Palestijns vluchteling in Broechem verbleef, noemde het asielzoekerscentrum ‘het Guantánamo onder de Belgische asielcentra’. Khalifeh schreef het boek ‘Herboren’ over zijn ervaringen. “Sarcastisch en overdreven, natuurlijk”, stelt hij over zijn Guantánamo-vergelijking. “We worden hier niet gefolterd. Maar het comfort en de faciliteiten zijn wel minimaal.”

