Na de e-bike en de segway, nu de elektrische step

Wat doen al die steppen opeens op onze stoepen? Amerikaanse stadsbewoners en stadsbesturen zijn aan het wennen aan een nieuw verschijnsel: elektrische steppen staan of liggen overal op straat, in parken en in privétuinen. Te huur voor wie de bijpassende app op zijn telefoon heeft.

Regels en burgerwoede werken dat soms tegen. De politie van Honolulu haalde er in het eerste weekeinde dat de steppen verschenen een kleine honderd van de straat. Onbekenden in Denver gooiden er vijf tegelijk in een vuilcontainer. Maar duizenden mensen rijden met plezier op die steppen, voor een dollar (0,85 euro) per rit plus vijftien dollarcent cent (0,13 euro) per minuut. Als ze durven, doen ze dat met 24 kilometer per uur. Maximaal bereik: een kleine zestig kilometer bij de nieuw ste modellen. En honderden scholieren schuimen 's avonds de straten van Los Angeles en andere steden af op zoek naar steppen met lege accu's, om ze tegen vergoeding thuis op te laden en de volgende ochtend vroeg op aangewezen plaatsen weer los te laten.

Agressieve benadering Durfinvesteerders steken miljoenen in de nieuwste combinatie van internet en vervoermiddel. Een van de bekendere, Sequoia Capital, kocht voor 150 miljoen dollar aandelen in een van de stepverhuurders, Bird, en plakt daarmee een prijskaartje van een miljard dollar op het totale bedrijf. Bird werd vorig jaar opgericht door Travis VanderZanden, die eerder in de directies van autodeelbedrijven Uber en Lyft zat. Veel stadsbesturen klagen dat de manier waarop Bird zijn diensten in hun stad aanbiedt veel weg heeft van de agressieve benadering van Uber: gewoon maar beginnen, de openbare weg is immers van iedereen. Maar terwijl chauffeurs van Uber en van de concurrent Lyft meestal in hun eigen auto rondrijden, zijn de steppen het eigendom van Bird, en van LimeKike, Spin en andere recent opgedoken aanbieders. Dat geeft gemeenten meer kans om de bedrijven onder druk te zetten. San Francisco kreeg zoveel klachten dat het stadsbestuur een vergunning verplicht stelde. Tijdelijk is er dus geen step meer op straat te vinden. Binnenkort wordt bekend welke vijf bedrijven elk 500 stuks op de stoep mogen zetten. De stad is nog aan het nadenken over het parkeerbeleid. Op plaatsen waar de steppen nog wel zijn toegestaan, komen behalve irritant weggezette voertuigen nog andere manco's aan het licht. Doorgaans moeten de gebruikers de regels voor fietsers volgen: niet op de stoep en vaak is de helm verplicht. Maar de reizigers durven niet tussen de auto's te gaan rijden, en wie spontaan besluit een step te huren, heeft doorgaans geen helm bij zich. Die wordt er niet bij geleverd. Bird en LimeBike tonen hun goede wil door klanten die erom vragen gratis een fietshelm te sturen. "Open het slot of ik bel de politie!", zegt een vrouwenstem. Dat is voor veel Amerikanen geen grapje. Ook blijken niet alle klanten het tijdelijke karakter van de huur te respecteren. Wie uitgaat en zeker wil zijn van de terugreis, kan proberen de step mee naar binnen te nemen of in de buurt te verstoppen. Maar dat kan leiden tot ruzie of teleurstelling, want alle steppen zijn voorzien van gps en via de app op te sporen. Steppen blijken soms ook dagenlang ongebruikt in privéwoningen door te brengen: daar wonen 'hamsteraars', die wachten tot een step officieel als vermist wordt geregistreerd, met 20 dollar beloning voor wie hem inlevert.

Lage winstmarge En dan is er nog het irritante alarm dat LimeBike-steppen laten horen als iemand aan de knoppen zit zonder de step eerst via de app te huren. "Open het slot of ik bel de politie!", zegt een vrouwenstem. Dat is voor veel Amerikanen geen grapje: "Voor zwarte mensen kan het overkomen als een doodsbedreiging", zei gemeenteraadslid Rebecca Kaplan in Oakland tegen de Britse krant The Guardian. Ondanks al die problemen, en de volgens deskundigen vermoedelijk lage winstmarge, lijkt de elektrische step een blijvertje. Onder de twaalf bedrijven die in San Francisco een vergunning hebben aangevraagd om een eigen vloot op de stoepen te krijgen, zijn Uber en Lyft.

