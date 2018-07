Na de docenten gaan ook de directeuren actievoeren

Wat de schooldirecteuren gaan doen om hun grieven onder de aandacht te brengen, wil Van Haren nog niet zeggen. “Het is in ieder geval iets dat op elke school te zien en te horen zal zijn.” Ook gaat ze ervan uit dat het niet bij één actiedag blijft. “We spreken nadrukkelijk niet over actie maar over acties, in meervoud.”

De aankondiging komt al een maand na nieuwe salarisafspraken die mede het gevolg waren van massale docentenstakingen. Basisschooldocenten gaan er 8,5 procent op vooruit, schoolleiders moeten het doen met 2,5 procent, werd in juni in de nieuwe cao vastgelegd.

Adjunct-directeur

Nu blijkt dat schoolleiders verontwaardigd zijn dat niet één lijn is getrokken, blijkt uit een recente peiling die de AVS onder schoolleiders hield. Vooral dat adjunct-directeuren minder kunnen verdienen dan leerkrachten stuit op weerstand. Zo kan een adjunct-directeur bruto maximaal 4700 euro verdienen. Een zeer ervaren leerkracht verdient kan in de nieuwe situatie op zo’n 4850 euro per maand rekenen, 150 euro meer.

De schoolleidersvereniging, die betrokken was bij de nieuwe cao-onderhandelingen, stelde vorige maand nog tevreden te zijn met het onderhandelingsresultaat. “Dat zijn we nog steeds als je kijkt naar de resultaten voor de leraren", zegt Van Haren. Ze ontkent dat ze niet stevig genoeg heeft onderhandeld. "Er moest toen snel een akkoord komen, maar we zagen dat duidelijk als eerste stap. We hebben toen ook duidelijk opgenomen dat we nu verder moeten onderhandelen om de positie van schoolleiders te versterken.”

Het landelijke protest van schoolleiders vindt op dezelfde dag plaats als de regionale estafettestaking van basisschooldocenten, die in september in Zuid-Holland en Zeeland het werk neerleggen. De docenten in het basisonderwijs zien hun forse salarisverhoging als eerste stap. Nog steeds vinden ze de werkdruk te hoog en eisen ze dat hun salaris gelijk wordt getrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs.