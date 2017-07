Ms., twee letters die vrijheid uitdrukken

Eeuwenlang zijn vrouwen aangesproken als Miss/juffrouw of Mrs./mevrouw. Michaels was ongelukkig over de verdeling die voor mannen nooit is gemaakt.

Michaels streed voor rassengelijkheid, was taxichauffeur en had een Japans restaurant. Maar haar belangrijkste erfenis is dat zij Engelstalige vrouwen hun moderne aanspreektitel gaf: Ms. (spreek uit: Miz).

Ik had niet veel huwelijken gezien die ik inspirerend vond

In een interview met de Britse krant The Guardian zei zij daar in 2007 over: "Ik paste niet in die indeling Miss-Mrs. Ik hoorde niet bij mijn vader en ik wilde niet het eigendom van een echtgenoot zijn - iemand die mij zou vertellen wat ik moest doen. Ik had niet veel huwelijken gezien die ik inspirerend vond."

Michaels werd geboren in St. Louis, Missouri, maar haar biologische vader wilde haar pas op haar 14de zien. Toen haar moeder, die voor radioseries schreef, hertrouwde werd Sheila naar haar grootouders gestuurd. Op de universiteit van Williamsburg (Virginia) werd zij in haar tweede jaar weggestuurd, deels om haar stukjes in de campuskrant tegen de rassenscheiding. Ze vertrok in 1959 naar New York.

Typfout Michaels beleefde haar 'Aha'-moment toen ze daar in 1961 de adressering zag van een marxistisch blaadje aan haar huisgenote: Ms. Hamilton. Ze dacht - ten onrechte - dat Ms. een typefout was (Mrs. zonder r) en meende: 'Geweldig, dat is precies wat ik ben!' De marxisten gebruikten de neutrale term waarnaar zij had gezocht voor onafhankelijke vrouwen. Haar lobby voor deze aanspreektitel verliep langzaam, de tweede feministische golf was nog niet begonnen. Via een radioprogramma genereerde ze meer aandacht. Toen journalist Gloria Steinem Ms. in 1971 koos als titel van haar nieuwe feministische tijdschrift was dat de grote doorbraak. Deze Amerikaanse voorloper van maandblad Opzij deed het publiek wennen aan het woord. In 1986 ging The New York Times overstag. De hoofdredactie lichtte toe dat het begrip toen ingeburgerd was. Naar nu pas bleek is Michaels (78) eind juni overleden in haar woonplaats New York aan acute leukemie. Haar rabbi Sharon Kleinbaum was erbij: "We hebben een gigant verloren".

