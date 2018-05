Moslim of Jood lang niet altijd gewenst in West-Europese familie

Onder Italianen en Britten leeft dit sentiment het sterkst. Op de vraag of ze moslims als familielid zouden accepteren, antwoordde in Italië 43 procent van de ondervraagden 'nee', en in het Verenigd Koninkrijk 36 procent. Van alle West-Europese landen komt deze houding in Nederland het minst voor. Hier zegt 9 procent geen moslims in de familie te verwelkomen.

Ook Joden worden niet probleemloos geaccepteerd in West-Europese families. In Duitsland geldt dat voor een vijfde van de ondervraagden, in Italië voor een kwart. In Nederland en Noorwegen is dit vrijwel geen probleem. In beide landen zei 3 procent een Jood niet als familielid te willen.

Over de vraag of de islam fundamenteel onverenigbaar is met de nationale waarden en cultuur, lopen de meningen sterk uiteen

Iemands houding tegenover minderheden en vluchtelingen hangt samen met iemands opleidingsniveau, zo blijkt uit de cijfers van Pew. Hoe hoger iemand is opgeleid, hoe groter de kans dat zijn houding opener is. Het scheelt ook als je een moslim persoonlijk kent. Maar ook iemands religieuze achtergrond is een factor.

De onderzoekers zien een 'duidelijk patroon': niet-religieuzen staan minder afwijzend tegenover minderheden en vluchtelingen dan christenen. Landen waar verreweg de meeste inwoners zich christelijk noemen, zoals Italië, Duitsland en Oostenrijk, zijn het minst open. Nederland blijkt het minst gelovige land: 48 procent van de ondervraagde Nederlanders heeft 'geen specifieke religie'.

Over de vraag of de islam fundamenteel onverenigbaar is met de nationale waarden en cultuur, lopen de meningen sterk uiteen. Maar christenen beantwoorden die vraag vaker met 'ja' dan niet-religieuzen. En christenen die naar de kerk gaan, doen dat nog weer vaker. Zo stelt in Italië 63 procent van de kerkgaande christenen dat de islam onverenigbaar is met Italiaanse waarden en cultuur. Van de niet-praktiserende christenen is dat 45 procent. Onder niet-religieuze Italianen beantwoordt 29 procent die eerder genoemde vraag bevestigend.

Aan het onderzoek deden in totaal 24.599 respondenten mee uit vijftien landen.

Nu Trump aan de macht is in de VS en de PVV hoog staat in de peilingen, komt de dreiging dichtbij voor moslims in Nederland. 'De PVV wil de Grondwet overtreden. Waarom blijft Nederland zo stil?'

Wie de anti-Joodse maatregelen in de jaren dertig op een lijn stelt met de huidige situatie van moslims in Europa, is volgens Sylvain Ephimenco een geschiedvervalser en een haatzaaier.

Antiracisten zijn blind voor antisemitisme en maken Joden zelfs voor racist uit, stelt schrijver Robert Vuijsje. Hij vraagt om het behoud van 4 mei als herdenking van de Jodenvervolging.